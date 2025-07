Un disastro senza fine: la Ferrari perde ancora velocità | Girerà ben 4 secondi più lenta

La stagione 2025 della Ferrari fin qui ha avuto un bilancio disastroso. Ora arriva una nuova tegola per le rosse: gireranno più lente di quattro secondi.

Maranello, abbiamo più di un problema. La stagione della Ferrari non ha rispettato fin qui le attese e le speranze dei tifosi delle rosse. In un Mondiale sostanzialmente dominato dalla McLaren, le prospettive della scuderia italiana per il resto della stagione si limitano a difendere il secondo posto nella classifica costruttori.

La coppia di piloti McLaren, formata da Oscar Piastri e Lando Norris, ha tracciato un solco impressionante con la concorrenza. Basti pensare che Max Verstappen, terzo nella classifica piloti, dista ben 61 punti dal secondo posto di Norris.

Al giro di boa stagionale tutti i discorsi per il mondiale costruttori sono già chiusi. La lotta per il titolo piloti invece si preannuncia avvincente per la coppia McLaren. Oscar Piastri è al momento in vetta alla classifica, ma tallonato dal compagno di scuderia Lando Norris, che lo segue a otto lunghezze.

Anche l’ultima tappa della stagione, corsa a Silverstone, ha mostrato come non ci sia concorrenza per la scuderia britannica. La Ferrari in Gran Bretagna ha visto Hamilton arrivare quarto al traguardo, mentre Leclerc è finito addirittura quattordicesimo.

Ferrari più lente di 4 secondi, la previsione fa tremare

Lewis Hamilton ha ammesso di guardare già alla prossima stagione dopo il quarto posto arrivato a Silverstone. La percezione generale è che tutto il team Ferrari sia già proiettato al 2026, per cercare il riscatto.

La scuderia di Maranello ha già avviato le simulazioni sulle monoposto della prossima stagione, con il britannico che si è detto molto fiducioso. Ma le rosse, come il resto della concorrenza, dovranno fare i conti anche alle modifiche tecniche imposte dal regolamento.

Vetture più lente, le previsioni della FIA per il 2026

Secondo quanto filtra dagli ambienti FIA, tutte le vetture in pista quest’anno la prossima stagione potranno perdere tra i tre e i quattro secondi in gara. Secondo le indiscrezioni lanciate da FormulaPassion dietro questa perdita ci sarebbe una questione squisitamente tecnica.

I team stanno facendo fatica a raggiungere il carico aerodinamico dell’85% di quello delle vetture attuali. Una circostanza che, secondo le più pessimistiche previsioni, potrebbe far perdere i secondi sopraccitati.