Scandalo Champions League: Marciniak ripreso nello spogliatoio | Nel mirino la partita dell’Inter

Il direttore di gara Szymon Marciniak pizzicato negli spogliatoi prima della sfida di Champions League con l’Inter. Ecco cosa è successo all’arbitro polacco.

È uno dei fischietti più conosciuti a livello internazionale, con un rapporto particolare con l’Inter in Champions League. Parliamo del polacco Szymon Marciniak, che ha incrociato i nerazzurri nell’ultima semifinale Champions contro il Barcellona. Era il decimo incrocio tra la Beneamata ed il fischietto polacco, e stavolta andò bene ai nerazzurri, che si imposero con un epico 4-3 sui catalani.

Il bilancio con l’Inter parla di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte con la direzione di gara di Marciniak in Europa. L’arbitro polacco diresse anche la finale di Champions League persa dalla squadra guidata da Simone Inzaghi, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Tornando all’ultimo incrocio, fecero rumore le polemiche sollevato dal mondo Barcellona dopo la vittoria rocambolesca dell’Inter. I catalani recriminarono la direzione di gara di Marciniak in semifinale, additando al fischietto polacco gran parte della responsabilità della sconfitta.

Polemiche che fanno tornare alla mente quanto accaduto nella finale dei Mondiali 2022, giocata in Qatar. In quell’occasione fu la Francia a contestare l’operato del direttore di gara, che si difesa in conferenza stampa con veemenza.

Marciniak pizzicato negli spogliatoi prima dell’Inter

Fece discutere non poco un dettaglio emerso dalle immagini riprese nello spogliatoio dell’arbitro. Tra gli affetti personali di Marciniak spuntò un astuccio col logo del Real Madrid.

Circostanza che sollevò diverse polemiche intorno alla presunta fede calcistica dell’arbitro polacco. Scatenando anche in quel caso l’ira del Barcellona e dei suoi tifosi, acerrimi rivali dei Blancos.

Prove di cartellino per Marciniak: il video è virale

Ed altre immagini hanno incuriosito il web, ma stavolta le polemiche non c’entrano nulla. Come mostrato dall’account Arbitriamotiktok, il fischietto polacco prima della finale di Champions League del 2023 è stato ritratto nell’intento di ammonire per finta nel suo spogliatoio.

Il polacco ha voluto provare la posa da mostrare in campo nel momento di ammonire o espellere un calciatore, con la classica postura rigida che lo caratterizza. Marciniak ha dato prova di curare ogni dettaglio con cura e dovizia, le immagini che lo hanno mostrato provare le ammonizioni prima della sfida tra Inter e City ne sono una prova.