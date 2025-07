Sassuolo, colpo di bentornato in Serie A: coppia da sogno con Berardi | Gioisce pure il Fantacalcio

Dopo un solo anno di Serie B il Sassuolo è pronto a tornare nel massimo campionato italiano. Colpo neroverde in attacco: coppia da sogno con Berardi, gioisce anche il fantacalcio.

Dopo un solo anno di purgatorio il Sassuolo è tornato in Serie A. La squadra guidata da Fabio Grosso ha dominato la cadetteria della scorsa stagione, festeggiando la promozione con ben cinque giornate d’anticipo. Inoltre la squadra emiliana ha stabilito il record di marcature nella storia della Serie B dell’epoca tre punti.

Sono state 78 le reti messe a segno dalla squadra neroverde, che si candida a tornare da mina vagante nel massimo livello del campionato italiano. Il Sassuolo ha superato il Milan in questa speciale graduatoria, che nella stagione 82-83 segnò 77 gol in Serie B.

Il trascinatore assoluto è stato Armand Laurienté, l’attaccante francese ha segnato 18 gol nella stagione scorsa. Non ha fatto mancare il suo apporto alla causa poi uno dei simboli della compagine emiliana.

Parliamo ovviamente di Domenico Berardi, da sempre segnalato in uscita dal Sassuolo ma costantemente confermato nell’organico neroverde. Uno degli ultimi esempi rimasti di giocatori che hanno vestito una sola maglia in carriera, l’attaccante ha collezionato 399 gare con gli emiliani, condite da 148 reti.

Berardi ha nuovo partner d’attacco

L’attaccante calabrese si può considerare alla stregua di una bandiera del Sassuolo e vorrà ritagliarsi un ruolo da protagonista anche la prossima stagione.

Il club emiliano sta cercando rinforzi per il pacchetto offensivo, ed un’occasione d’oro potrebbe arrivare dall’Inter. La concorrenza è alta ma il club emiliano potrebbe tentare l’affondo decisivo a stretto giro di posta.

Colpaccio Sassuolo: esulta anche il Fanta

Probabilmente il nome di Berardi sarà uno dei più chiacchierati in sede di asta al fantacalcio, ma anche il possibile nuovo rinforzo accende tante fantasie. Parliamo di Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 che ha giocato nell’Inter di Chivu al Mondiale per club.

Il giovane attaccante ha anche trovato la via del gol negli Stati Uniti, accendendo i riflettori sul proprio futuro. Qualora la fumata bianca verso gli emiliani arrivi in fretta il ventunenne è pronto a formare una coppia da sogno con Berardi, che faccia sperare i tifosi della squadra neroverde e che possa accendere le fantasie dei tanti fantallenatori sparsi in Italia.