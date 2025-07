Ormai è una congiura: l’Arabia pesca ancora in Italia | Addio dopo più di 100 presenze e 29 gol in Serie A

L’Arabia Saudita continua a pescare calciatori dalla Serie A. Dopo Mateo Retegui e Theo Hernandez c’è un altro protagonista pronto a sbarcare nella Saudi Pro League.

Il calciomercato del campionato saudita è da tempo diventato un fattore incisivo per i campionati europei. Anche questa estate le manovre in entrata dall’Arabia Saudita hanno fatto tappa in Serie A. Simone Inzaghi ha sposato il progetto dell’Al Hilal, sedendosi sulla panchina saudita dopo la deludente finale di Champions League persa con l’Inter.

Il tecnico piacentino ha già guidato la formazione araba al Mondiale per club, senza sfigurare. Il club saudita è persino riuscito ad eliminare il Manchester City agli ottavi di finale, prima di arrendersi al Fluminense nel turno successivo. Ed un altro volto amato ha lasciato Milano, stavolta sponda rossonera, per firmare un ricco contratto con l’Al Hilal.

Parliamo di Theo Hernandez, ceduto dal Milan ai sauditi per 25 milioni di euro. Il terzino spagnolo saluta il Diavolo dopo sei stagioni e verrà allenato proprio dal tecnico ex Inter. Il laterale guadagnerà circa 20 milioni a stagione, bonus compresi. Cifre decisamente fuori dalla portata del campionato italiano.

E a proposito di cifre faraoniche, in Arabia Saudita approderà anche Mateo Retegui. Il capocannoniere dell’ultima stagione lascia la Serie A per delle cifre astronomiche. L’Atalanta incasserà circa 68 milioni di euro per il cartellino del bomber oriundo. L’attaccante percepirà 80 milioni in quattro anni nella Saudi Pro League.

Altro colpo dalla Serie A per il campionato saudita

Il bomber saluta l’Atalanta ed il campionato italiano, ed ora anche il suo futuro in Nazionale azzurra può esser messo in bilico. L’ex Genoa diventerà un nuovo attaccante dell’Al Qadsiah, andando a rafforzare la quota di ex protagonisti della Serie A attratti dal richiamo dei petroldollari.

Ma Retegui non è l’ultimo finito nel mirino degli sceicchi, che sono pronti a cogliere una nuova opportunità dalla massima serie italiana. Stavolta sembra tutto pronto per chiudere un nuovo affare con la Juventus.

Anche Nico Gonzalez verso l’Arabia Saudita

I bianconeri hanno messo alla porta Nico Gonzalez, che nelle ultime ore avrebbe accettato la destinazione Arabia Saudita. Dopo un solo anno alla Vecchia Signora anche l’ex Fiorentina è pronto a sbarcare nella Saudi Pro League.

Circa 30 milioni di euro dovrebbero finire nelle casse della Juventus, che poi si fionderebbe su un nuovo rinforzo offensivo. Il nome più caldo, oltre alla conferma di Conceicao, porta sempre a Sancho del Manchester United.