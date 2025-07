DEVI ANDARTENE: Marotta liquida un titolare con due parole | Alla ripresa si allenerà con la Primavera

Il presidente nerazzurro fa fuori un calciatore chiave della rosa: alla ripresa si allenerà con i ragazzini, prima di trovarsi un nuovo club che punti su di lui.

Nel mondo del calcio, non è raro che alcuni giocatori vengano messi ai margini della rosa, una situazione spesso difficile sia a livello professionale che personale. Le ragioni possono essere molteplici: decisioni tattiche dell’allenatore, difficoltà di ambientamento, infortuni ricorrenti, problemi comportamentali o semplicemente scelte societarie in vista di una cessione.

Un calciatore escluso dal progetto tecnico può ritrovarsi improvvisamente fuori dalle rotazioni, senza possibilità di dimostrare il proprio valore in campo. In certi casi, si tratta di atleti con un passato glorioso, magari diventati ingombranti per motivi economici o strategici. In altri, si tratta di giovani promesse che non riescono a esplodere e finiscono nel limbo della panchina o della tribuna.

Anche calciatori piuttosto affermati e nel pieno della loro carriera però alle volte possono fare questa fine, vuoi per liti con le loro società o per mille altre ragioni. Ed è proprio questo ciò che sta accadendo in casa interista nel corso degli ultimi giorni, dove un titolarissimo è stato già avvisato dal presidente Beppe Marotta di essere finito ai margini del progetto, e di doversi trovare una nuova squadra il prima possibile.

Marotta esclude un titolare

Le ultime settimane sono state piuttosto roventi in casa Inter. Il caso che ha visto coinvolti Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez ha scatenato il caos nello spogliatoio nerazzurro. Tuttavia un’altra situazione potrebbe andare a peggiorare le cose dalle parti della Pinetina.

Come ben sappiamo infatti la Beneamata sembra sempre più vicina ad Ademola Lookman. Tuttavia per concludere la trattativa, oppure comunque una volta che questa sia andata in porto, il club meneghino dovrebbe liberare un posto tra i titolari, e il principale indiziato al momento sembra essere proprio Marcus Thuram.

Finisce sul mercato e fuori rosa

E’ facile intuire dunque che Thuram sia finito sul mercato, e che, qualora non si trovasse una nuova sistemazione a breve, finirebbe ai margini della rosa.

Detto ciò, i club interessati a lui non mancano di certo. Staremo a vedere però chi alla fine deciderà di farsi avanti sul serio e di acquistarlo, per la gioia di Marotta.