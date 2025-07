Telenovela Vlahovic: il Milan ha trovato la soluzione | Si trasferisce in rossonero con un’assurda formula

La telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic vicina al punto di svolta decisivo. Ecco la formula a sorpresa con cui può arrivare al Milan, mister Allegri è pronto alla reunion.

A piccoli passi Dusan Vlahovic si avvicina alla maglia rossonera del Milan. La situazione del centravanti serbo, in uscita dalla Juventus, è in continua evoluzione e l’operazione non è delle più semplici per via di numerosi fattori. In primis il pesante ingaggio che i bianconeri devono corrispondergli, ma non solo.

Lo stipendio dell’attaccante ex Fiorentina si aggira sui 12 milioni di euro netti l’anno. La punta arrivò da Firenze alla Continassa nell’inverno del 2022, ed in queste quattro stagioni ha raccolto meno di quanto la piazza bianconera si aspettasse.

Innanzi tutto in termini di trofei, con la sola Coppa Italia conquistata nella stagione 2023-24. Ma anche dal punto di vista realizzativo, il serbo in 145 presenze con la Vecchia Signora ha siglato 58 reti. Il calciatore classe 2000 ha voglia di rilanciarsi in un progetto ambizioso e tanti indizi lo spingono verso Milanello.

Il Milan dopo una stagione decisamente deludente, ad esclusione della vittoria della Supercoppa italiana, riparte dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Come nuovo direttore sportivo è stato invece nominato Igli Tare, che sta lavorando sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite nella calda estate del calciomercato rossonero.

Vlahovic al Milan, novità nella formula

Il Diavolo ha già accolto due rinforzi di livello a centrocampo. Parliamo dell’ex Torino, Samuele Ricci e della leggenda Luka Modric. Hanno invece salutato Milanello i vari Tijjani Reijnders, Theo Hernandez ed il gioiellino offensivo Camarda, girato al Lecce in prestito.

Il mercato in entrata dei rossoneri è tutt’altro che terminato ed i rossoneri cercano un rinforzo di livello in attacco, che si giochi le sue carte con Santi Gimenez.

Allegri ritrova Vlahovic: il punto sul serbo al Milan

Il nome di Dusan Vlahovic continua ad essere in cima alla lista di Igli Tare. La Juventus, che ha già chiuso per Jonathan David a zero e tratta per confermare Kolo Muani, ha messo il serbo sul mercato da tempo.

Col contratto in scadenza nel giugno del 2026, e con l’ipotesi di rescissione con buonuscita, i rossoneri stanno studiando la giusta formula per regalare il centravanti richiesto da mister Allegri. La fumata bianca può arrivare sulla base di un prestito secco per la prossima stagione. Poi il serbo si svincolerebbe automaticamente dalla Juve per firmare gratis con il Diavolo.