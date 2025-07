Svuotato l’armadietto al Bernabeu: Lucas Vazquez raggiunge Modric | Firma gratis

Il Real Madrid ufficializza l’addio a Lucas Vazquez dopo dieci stagioni. L’esterno è ora pronto a sbarcare in Serie A come Luka Modric.

Aria di rivoluzione in casa Real Madrid, i Blancos salutano un altro simbolo dopo l’addio a Carlo Ancelotti e Luka Modric. Nelle scorse ore il club spagnolo ha ufficializzato la separazione da Lucas Vazquez, da dieci anni protagonista con la maglia del Real.

Il club iberico ha salutato con trasporto il duttile esterno, considerandolo una leggenda del club nel comunicato che ne ufficializza l’addio. I Blancos hanno anche annunciato che celebreranno il saluto al classe ’91 con una cerimonia alla presenza di Florentino Perez.

L’esterno saluta il Real Madrid dopo aver vinto la bellezza di 23 trofei, tra cui spiccano le cinque Champions League e i quattro titoli di campione di Spagna. Il laterale ha collezionato 402 presenze con la maglia delle Merengues, venendo impegnato in tutti i settori della corsia di destra.

Un vero e proprio anno zero si sta vivendo in quel di Madrid, con la nuova guida tecnica affidata a Xabi Alonso, e con l’addio a parametro zero di due simboli come Modric ed ora Vazquez. Il centrocampista croato, dopo ben tredici stagioni al Real, ha firmato a parametro zero con il Milan.

Vazquez come Modric: firma gratis in Serie A

Mentre Carlo Ancelotti ha scelto di provare l’esperienza della nazionale, guidando il Brasile, il centrocampista croato si misurerà con la Serie A per la prima volta in carriera.

E lo stesso percorso intrapreso dall’ex Tottenham potrebbe essere scelto anche dall’esterno spagnolo. Lucas Vazquez può rappresentare un rinforzo di esperienza e di assoluto livello, firmando a parametro zero per una delle protagoniste del nostro campionato.

Bye Bye Real Madrid: idea Vazquez per l’Atalanta

L’esterno ha salutato tramite i propri canali social la squadra con cui è cresciuto e per cui ha sempre giocato, salvo una stagione all’Espanyol in prestito. Vazquez ha dichiarato che non abbandonerà mai la sua fede verso il Real Madrid ma ora è il momento di guardare avanti.

L’esterno ha già le valigie in mano e potrebbe finire nel mirino dell’Atalanta a stretto giro di posta. Gli orobici disputeranno la Champions League il prossimo anno ed il suo profilo a parametro zero potrebbe rappresentare un prezioso innesto.