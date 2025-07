Lampo improvviso: il bomber della nazionale azzurra atterra a Roma | Sarà lui il nuovo centravanti

Svolta totale nella caccia al bomber e sbarco già compiuto a Roma. Sarà lui il nuovo centravanti, ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto.

Il calciomercato estivo decolla in Serie A, con tante manovre che entrano nel vivo fino alla fumata bianca. Ci sono squadre che stanno operando grosse manovre, al limite dello stravolgimento della rosa. C’è poi chi al momento resta defilato, per impossibilità di muoversi a livello economico o per le improvvise frenate delle trattative.

Se tra le squadre più attive al momento c’è il solito Como di Cesc Fabregas, da altre parti le fumate bianche tardano ad arrivare. I lariani hanno già acquistato quattro nuovi calciatori, tra cui spicca Jesus Rodriguez prelevato dal Betis. Continua poi la caccia al centravanti, con i nomi di Alvaro Morata e Piccoli sempre in quota per la squadra lombarda.

Ben diversa è l’aria che si respira nella Capitale. La Lazio deve fare i conti con il mercato bloccato dopo il mancato rispetto dei parametri finanziari imposti dai vertici federali. La Roma, dopo aver operato in uscita, sta al momento faticando a trovare la quadra decisiva per regalare gli attesi rinforzi a mister Gasperini.

L’Inter di recente ha messo nel mirino Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano rappresenterebbe un colpo da sogno per la piazza nerazzurra. Nel mentre la stessa Atalanta è a caccia dell’erede di Mateo Retegui, volato in Arabia Saudita.

Il bomber è sbarcato a Roma: contratto già firmato

Per quanto riguarda il borsino dei centravanti è da segnalare il colpo a parametro zero della Juventus. I bianconeri hanno chiuso con Jonathan David, che ha firmato gratis dopo la scadenza del contratto con il Lille.

E tra le squadre più scatenate in entrata è impossibile non citare i campioni d’Italia del Napoli.

Napoli scatenato: preso anche Lucca

La squadra partenopea si sta rafforzando in modo impressionante dopo la conquista del quarto scudetto. Antonio Conte ha già abbracciato Kevin De Bruyne, oltre ai difensori Marianucci e Beukema.

E la squadra partenopea ha ufficializzato anche il colpo Lorenzo Lucca. Il centravanti è sbarcato nelle scorse ore a Roma per svolgere le visite mediche con il club di De Laurentiis.