Bomba da Villar Perosa: John Elkann fuori da tutto | Cacciato dai vertici dirigenziali

Mazzata tremenda per John Elkann, fatto fuori dai vertici dirigenziali da qualsiasi incarico. Vediamo che cosa sta succedendo.

John Elkann è uno degli imprenditori più influenti d’Italia e figura centrale nel panorama industriale internazionale. Nato a New York nel 1976, è il nipote di Gianni Agnelli, storico presidente della FIAT, e attuale presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, nonché presidente di Stellantis e Ferrari. La sua formazione cosmopolita e la visione imprenditoriale moderna lo hanno reso l’erede designato per guidare l’impero di famiglia.

E’ ovvio che grazie alla dinastia, Elkann ha un forte legame con la Juventus. Attraverso Exor, che è l’azionista di maggioranza del club bianconero, ha avuto un ruolo chiave nelle decisioni strategiche degli ultimi anni. Anche se non sempre esplicitamente in prima linea nelle vicende sportive, ha sempre sostenuto la società, specie nei momenti più complessi, come le recenti difficoltà finanziarie e giudiziarie del club.

Parallelamente, Elkann riveste un ruolo di primo piano in Ferrari, azienda simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Sotto la sua presidenza, la casa di Maranello ha vissuto una fase di trasformazione tecnologica e rilancio commerciale, con una crescente attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. Anche se in questi ultimi giorni sembra essere arrivata una bomba clamorosa.

Mazzata terribile per Elkann

Nei giorni scorsi Carlo Calenda ha posto un quesito sul proprio profilo Instagram, attraverso un post davvero molto pesante ai danni di John Elkann.

In esso infatti veniva specificato che la Ferrari con lui al comando non ha più ottenuto risultati importanti. Allo stesso modo poi anche la Juventus, specialmente dopo l’addio di Andrea Agnelli, non è riuscita più a tornare vincente. Senza parlare poi di Stellantis e di tutti i suoi marchi, che crollano sempre di più ormai.

Vogliono cacciare John Elkann?

Messo in evidenza questo fallimento sui vari fronti dunque qualcuno si è chiesto se John Elkann potrebbe essere addirittura cacciato dai vari ruoli ricoperti. Nulla di concreto al momento, solo una provocazione.

E’ chiaro però che, visto anche l’andamento pessimo che sta avendo la Ferrari in questa nuova stagione, almeno la Juventus il prossimo anno dovrà fare bene, altrimenti potrebbero essere guai seri.