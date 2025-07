Baraonda nel calcio italiano: club storico retrocesso d’ufficio in Eccellenza | Sentenza ufficiale della FIGC

Nuovo disastro nel mondo del pallone: un club storico è stato retrocesso d’ufficio in Eccellenza. C’è la sentenza ufficiale della FIGC.

Nel calcio moderno, i problemi economici rappresentano una minaccia concreta per molte società, anche storiche. Bilanci in rosso, debiti fuori controllo e gestione finanziaria poco sostenibile possono portare a conseguenze gravi, che vanno ben oltre il campo di gioco. Non si tratta solo di limitazioni sul mercato o di stipendi non pagati: in molti casi, le sanzioni inflitte dagli organi competenti comprendono punti di penalizzazione, blocchi del mercato e persino retrocessioni d’ufficio.

Una cattiva gestione può derivare da spese eccessive rispetto alle entrate, mancate qualificazioni alle coppe europee, crolli dei diritti televisivi o errori strategici da parte della dirigenza. In particolare, il rispetto del fair play finanziario, introdotto per garantire una maggiore sostenibilità, è diventato un criterio fondamentale per evitare sanzioni pesanti.

Alcune società, pur avendo un’importante tradizione alle spalle, si ritrovano in difficoltà nel rispettare gli obblighi economici e amministrativi. La perdita di credibilità finanziaria può allontanare sponsor, investitori e persino tifosi. In casi estremi, la crisi può portare al fallimento o all’esclusione dai campionati professionistici. Per questo, oggi più che mai, la solidità economica è parte integrante del successo sportivo. Senza equilibrio finanziario, anche il progetto più ambizioso rischia di crollare sotto il peso dei debiti.

Nuovo disastro finanziario nel calcio italiano

Una situazione di questo tipo si sta purtroppo palesando ancora nel calcio italiano, dove uno storico club a causa dei problemi finanziari rischia di retrocedere addirittura in Eccellenza.

Stiamo parlando della Triestina, che a quanto pare si trova in una situazione finanziaria a dir poco terribile.

La tragica situazione del club

”Se non si riesce a rispettare le scadenze del 1° agosto, e non si pagano maggio e giugno, la Triestina rischia di dover ripartire dall’Eccellenza. È una situazione molto, molto grave. E questo a fronte di un fondo americano che aveva promesso grandi risorse, grandi obiettivi, addirittura la Serie A, l’acquisto di campi sportivi, la concessione dello stadio per concerti. Ma da quelle promesse si è passati a un campionato difficilissimo e a una gestione ancora più complicata”.

Queste le parole di Mauro Milanese, ex amministratore unico della Triestina, rilasciate ai microfoni di TMW. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, e quale sarà il futuro del club.