Addio Napoli, io me ne vado a guadagnare i milioni in Arabia | Conte perde una pedina fondamentale

Il Napoli è solo un ricordo, si consuma l’addio alla squadra guidata da Antonio Conte. C’è l’Arabia Saudita nel futuro prossimo del calciatore, ecco tutti i dettagli.

La calda estate in casa Napoli ha visto l’entusiasmo generato dalla vittoria dello scudetto raggiungere picchi di euforia dopo le prime mosse del calciomercato. La squadra partenopea ha conquistato il quarto titolo della propria storia, il secondo negli ultimi tre anni. Quando tutti gli indizi sembravano portare al divorzio da Antonio Conte, la storia è stata riscritta dal patron degli azzurri.

Aurelio De Laurentiis a fine campionato ha annunciato la permanenza del tecnico pugliese al Napoli. Il presidente della squadra partenopea ha anche promesso di regalare una rosa più forte all’allenatore ex Inter e Juve. E dalle parole gli azzurri sono passati ai fatti a stretto giro di posta. I campioni d’Italia sono stati fin qui una delle squadre più attive in entrata in Serie A.

A partire dal colpaccio Kevin De Bruyne, che è arrivato a parametro zero dopo aver vinto tutto nel Manchester City. Il belga si candida a costruire una coppia da sogno con il britannico Scott McTominay, trascinatore della passata stagione per i partenopei.

Oltre al giovane difensore Marianucci, arrivato dall’Empoli per 9 milioni di euro, gli azzurri hanno ufficializzato anche il colpo Noa Lang. Il fantasista olandese arriva dal PSV dopo la conquista del titolo in patria, con i partenopei che hanno versato circa 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Napoli ha scelto Lucca: effetto domino lampo

Ed in attacco non sono finite le manovre per regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte. Sulle corsie offensive resta caldissimo il nome di Dan Ndoye, mentre per quel che riguarda il centravanti c’è stata la svolta decisiva.

Il nuovo attaccante centrale del Napoli sarà Lorenzo Lucca, attaccante italiano reduce da una stagione positiva all’Udinese. Il roccioso centravanti con i friulani ha trovato 12 gol in 33 gare di campionato ed andrà a rinforzare il reparto in cui spicca il nome di Romelu Lukaku.

Niente Nunez per il Napoli, novità Arabia

Un nome da depennare dalla lista degli azzurri è invece quello di Darwin Nunez. L’attaccante del Liverpool aveva dato assoluta priorità al passaggio ai partenopei, ma ora la porta è stata chiusa dall’arrivo di Lucca.

Per il suo futuro, come scrive Alfredo Pedullà, non è da escludere la pista araba rappresentata dall’Al Hilal di Simone Inzaghi.