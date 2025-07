Addio Juventus, la Premier League ha messo Savona nel mirino: contatti avviati

Calciomercato Juventus, la Premier League mette nel mirino Nicolò Savona. Contatti continui per il giovane difensore bianconero: le ultime dall’Inghilterra.

Il calciomercato estivo in casa Juventus si sta rivelando ricco di colpi di scena. Il nuovo direttore generale, Damien Comolli, sta lavorando per regalare gli attesi rinforzi a Igor Tudor. I bianconeri hanno già chiuso un vero e proprio colpaccio a parametro zero per il pacchetto offensivo.

Parliamo di Jonathan David, bomber canadese arrivato alla Continassa dopo la scadenza del contratto che lo legava al Lille. Il classe 2000 è il miglior marcatore di sempre della nazionale nord americana e ha fatto faville in Ligue 1. In cinque stagioni ha siglato 87 reti, accendendo su di se le attenzioni di tante big del calcio europeo.

Ad avere la meglio è stata proprio la Juventus, che al contempo ha salutato Kolo Muani, di ritorno dopo il prestito al PSG. Non è escluso che la dirigenza della Vecchia Signora non torni a trattare con i parigini per il ritorno dell’attaccante in bianconero.

Ben diversa è la situazione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato messo sul mercato dalla dirigenza bianconera, che sta cercando una soluzione in uscita per liberarsi dal pesante ingaggio e piazzare nuovi colpi in entrata. In attesa di capire l’evolversi della situazione intorno all’ex Fiorentina, giungono importanti novità sul fronte delle cessioni juventine.

Attenta Juve: la Premier fa sul serio per Savona

Il campionato inglese ha messo nel mirino il giovane talento bianconero. Nicolò Savona lo scorso anno ha convinto tutti, collezionando la bellezza di 40 presenze nelle tre competizioni disputate, con due reti all’attivo in campionato.

Ora il classe 2003 è nei radar del campionato inglese, che può strapparlo alla corte di Igor Tudor. Dopo gli accostamenti al Manchester City, ora a farsi avanti è il Newcastle.

Newcastle su Savona: il punto in uscita

Il club inglese si è qualificato alla prossima edizione della Champions League dopo un grande campionato e sembra intenzionato a fare spesa in Italia. Mentre Guardiola segue ora il terzino Livramento del Newcastle, i Magpies hanno allacciato i contatti per il giovane Savona.

A riferirlo è Sky Sport che evidenzia come tutte le parti siano in colloquio. Il difensore potrebbe lasciare la Continassa a stretto giro di posta.