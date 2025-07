Salta Sancho: la Juventus prende l’esterno dalla Serie A | Arriva per 30 milioni più bonus

Salta il colpo Jadon Sancho e la Juventus corre ai ripari in Serie A. Ecco l’esterno offensivo perfetto per Igor Tudor: colpo da 30 milioni più bonus.

Si accende il calciomercato estivo della Juventus. La squadra bianconera è all’alba di un nuovo anno zero dopo l’ultima travagliata stagione. Dopo l’addio a Max Allegri sembrava iniziato un nuovo ciclo targato Thiago Motta, ma i risultati hanno stentato a decollare.

Nello scorso marzo la società bianconera ha deciso di esonerare l’ex centrocampista. Motta ha pagato l’eliminazione da tutte le competizioni in anticipo, oltre il fatto di non aver praticamente mai lottato per lo scudetto. La goccia che fece traboccare il vaso venne rappresentata da due pesanti sconfitte in campionato, prima contro l’Atalanta poi con la Fiorentina.

La squadra è stata affidata a Igor Tudor, che all’ultima giornata di campionato ha acciuffato la qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo che lo ha portato alla conferma sulla panchina bianconera, mentre in dirigenza ha salutato Cristiano Giuntoli.

Il calciomercato è stato affidato a Damien Comolli, che ha già chiuso un colpo di assoluto livello in attacco. La firma a parametro zero di Jonathan David aumenta la qualità del pacchetto offensivo a disposizione di mister Tudor, ma non è finita qui.

Sancho in salita: la Juve pesca in Serie A

Tra i tanti profili accostati alla lista della Vecchia Signora c’è quello dell’inglese Jadon Sancho. Il suo cartellino è di proprietà del Manchester United, ma l’ultima stagione l’ha vissuta in prestito al Chelsea.

In Blues sono arrivati 5 gol in 41 presenze, con la conquista della Conference League. Il classe 2000 potrebbe finire alla Continassa per circa 15 milioni, ma non è escluso che l’affare salti definitivamente nei prossimi giorni.

Suggestione Diao per la Juve di Tudor

In caso di fumata nera intorno all’esterno inglese, la Juventus potrebbe fiondarsi su uno dei giovani più promettenti del Como.

Parliamo di Assane Diao, autentico trascinatori dei lariani nella seconda metà di stagione. Arrivato a gennaio per 12 milioni di euro dal Betis, il suo cartellino è già schizzato ad una valutazione di 30 milioni. Una cosa è certa, il Como venderà cara la pelle per blindare il talento classe 2005. Al primo anno a Como l’attaccante esterno ha siglato 8 gol in 15 partite.