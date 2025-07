Milan, lo spogliatoio è in frantumi: Allegri ha perso il controllo della situazione | Volano i cocci in ritiro

Nemmeno il tempo di iniziare il ritiro, che in casa milanista spuntano le prime grane: mister Max Allegri ha già perso il controllo della situazione.

Gli spogliatoi delle squadre di calcio, spesso idealizzati come luoghi di unità e fratellanza, possono in realtà diventare terreno fertile per tensioni e divisioni. Le cause delle spaccature sono molteplici: rivalità interne, gelosie, differenze culturali, ego troppo ingombranti o malumori per decisioni tecniche dell’allenatore. Quando non c’è una leadership forte, sia da parte del mister che dei senatori del gruppo, lo spogliatoio può rapidamente deteriorarsi.

Un altro fattore critico è la gestione del minutaggio: giocatori che si sentono esclusi o sottovalutati possono generare malcontento, che si riflette negativamente sul gruppo. Le tensioni tra vecchi e nuovi, o tra titolari e riserve, sono frequenti. Anche l’arrivo di un calciatore molto pagato può creare squilibri e invidie.

I social media amplificano i malumori: un like fuori posto o una dichiarazione ambigua possono diventare micce per nuove polemiche. Quando lo spogliatoio si spacca, la squadra perde compattezza, e i risultati ne risentono. Lo sanno bene in casa Milan, dove ancora prima di iniziare la stagione, con il ritiro che è appena cominciato, sono già volati i primi cocci.

Allegri ha già perso il controllo?

Il club rossonero ha iniziato un nuovo ciclo con mister Max Allegri in panchina, il quale, visto l’andamento della passata stagione, ha subito deciso di partire con il pugno di ferro. Doppie sedute di allenamento, e sessioni pesanti e molto stancanti.

A conferma di ciò è arrivato un video recente pubblicato da due calciatori rossoneri, Leao e Chukwueze, apparsi visibilmente sudati e talmente stanchi da non riuscire nemmeno a parlare nel corso della ripresa.

Lamentele o semplice dimostrazione?

Secondo alcuni tifosi e addetti ai lavori, il video sarebbe stata una forma di lamentela nei confronti dei metodi di allenamento di mister Allegri. Un’ipotesi però non confermata, che lascia il tempo che trova. Probabile infatti che i due giocatori abbiano pubblicato tale post per semplice dimostrazione del metodo di allenamento.

Una nuova era che per la squadra sembra molto dura dal punto di vista del lavoro, ma che con Allegri alla guida potrebbe dare i frutti sperati Solo il tempo ci dirà quali risultati arriveranno.