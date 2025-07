L’Inter risponde al gran mercato del Napoli: Lookman è vicinissimo | Colpo da scudetto

Inter e Napoli si sfidano a colpacci sul mercato: dopo la carrellata partenopea, i nerazzurri ora sono ad un passo dal prendere Ademola Lookman.

La sessione di mercato estiva che è attualmente in corso di svolgimento si sta rivelando molto calda in Serie A. In particolar modo ad essere scatenati sono i campioni d’Italia in carica del Napoli, che dopo il trionfo dello scorso anno, vogliono ripetersi, forti sia del premio scudetto che dei soldi provenienti dalle cessioni di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, che però non è ancora ufficiale.

Gli azzurri hanno piazzato il colpaccio Kevin De Bruyne, preso a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. A stretto giro di ruota però sono arrivati all’ombra del Vesuvio anche i vari Lang, Lucca e Beukema, con il roster a disposizione di mister Antonio Conte che ora inizia a farsi estremamente interessante.

Detto ciò, sebbene fino ad ora è sembrata rimanere a guardare, la principale avversaria dei partenopei, che gli ha conteso lo scorso anno lo scudetto fino all’ultima giornata, vale a dire l’Inter, sta alzando la testa. Nelle ultimissime ore infatti sembrerebbe che la società meneghina stia per piazzare un vero e proprio colpo ad effetto, ovvero quello di Ademola Lookman.

L’Inter affonda il colpo per Lookman

Come un fulmine a ciel sereno, di recente è arrivata la notizia secondo cui l’Inter abbia trovato l’intesa totale con il fantasista nigeriano per il suo trasferimento sotto la Madonnina.

Un affare eccellente dunque, sia per il valore del calciatore ma anche perché proprio il Napoli era sulle sue tracce. Ciò dunque vorrebbe dire depredare i rivali di un possibile colpaccio, oltre che diminuire il gap in vista della griglia di partenza del campionato della prossima stagione.

Resta da trovare l’accordo con l’Atalanta

Avuto l’ok di Lookman, ora Beppe Marotta dovrà cercare di trovare l’intesa con la Dea, che chiede una cifra di ben 50 milioni di euro. Dal canto suo la Beneamata vorrebbe metterne sul piatto però solo 40.

Tuttavia, nonostante questa differenza di ben 10 milioni, è possibile che le due parti si vengano incontro, inserendo magari dei bonus nell’affare, con l’Inter che andrebbe a far leva anche sulla volontà del calciatore.