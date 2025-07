L’infortunio era falso: clamorosa rivelazione su Sinner | Tutta una tattica per mettere pressione ad Alcaraz

Una rivelazione clamorosa coinvolge Jannik Sinner dopo il trionfo di Wimbledon. Svelata la tattica per mettere pressione a Carlos Alcaraz prima della finale.

È diventato il primo tennista italiano a spezzare la maledizione di Wimbledon, Jannik Sinner ha conquistato lo Slam londinese, portando un atleta azzurro sul gradino più alto del podio nella prima volta dal 1877. Nella finale del torneo più antico e prestigioso del tennis mondiale è riuscito a sconfiggere il grande rivale, Carlos Alcaraz.

Il detto non c’è due senza tre in questo caso non vale per il tennista spagnolo. L’altoatesino ha cancellato le ultime due finali che lo avevano visto sconfitto, a Roma e Parigi, con una prestazione granitica. Carlos Alcaraz si è arreso in quattro set, dopo aver chiuso il primo in vantaggio.

I due tennisti hanno dimostrato ancora una volta di meritarsi questi palcoscenici, dando vita ad una sfida piena di giocate tecniche di livello. La svolta per il tennista italiano in campo è arrivata dopo aver ceduto il primo set allo spagnolo.

L’altoatesino non si è disunito ed ha alzato costantemente il livello delle sue giocate. Per lo spagnolo si sono drasticamente ridotte le possibilità di mettere la freccia. Dalla metà del secondo set è stato Sinner a comandare completamente il gioco, costringendo il rivale sempre sulla difensiva.

Infortunio Sinner: la tattica prima della finale

Il tennista italiano, che ha celebrato la più importante vittoria della carriera a Londra, è costantemente sotto ai riflettori anche per vicende che esulano dal campo. Dalle polemiche sul caso clostebol alla cronaca rosa, l’altoatesino fa costantemente parlare di sè.

C’è chi ha addirittura ipotizzato che l’infortunio al gomito fosse stato montato ad arte dal tennista e dal suo staff. Ma la diagnosi ufficiale mostra una realtà dei fatti ben diversa.

La verità sull’infortunio di Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner ha rimediato un infortunio al gomito mentre giocava con il bulgaro Dimitrov. L’avversario ha poi dovuto abbandonare la sfida sul punteggio a favore di 2-0, mentre l’altoatesino si è sottoposto agli esami strumentali del caso.

Come testimoniato da Sky Sport il tennista classe 2001 ha rimediato un problema al gomito nel primo game contro l’avversario bulgaro. Uno stop che gli è costato la perdita di velocità nel servizio e nel dritto.