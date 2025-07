Futuro Verstappen: non correrà né in Mercedes e né in Ferrari | Ecco la sua nuova scuderia

Altro che Mercedes o Ferrari, per il futuro di Max Verstappen è in serbo una clamorosa sorpresa. Ecco la nuova scuderia del pilota olandese.

Anche la tappa di Silverstone ha confermato il dominio della McLaren nella stagione 2025 di Formula 1. In Gran Bretagna Lando Norris ha preceduto Oscar Piastri, accorciando le distanze con l’australiano a solo 8 punti in classifica piloti.

L’unico che ha dimostrato di poter dare filo da torcere alla coppia di piloti McLaren è stato Max Verstappen in questa stagione. Il pilota Red Bull è l’unico ad aver vinto due gare del campionato in corso, mentre per George Russel c’è stata una sola vittoria.

Tutte le altre tappe del mondiale sono andate al duo di piloti della casa britannica, che ha già chiuso tutti i giochi intorno al Mondiale costruttori. La gara sul circuito britannico ha visto Verstappen sciupare la pole position arrivata nelle qualifiche britanniche.

Il meteo come sempre si è dimostrato un fattore incognito a Silverstone, ed il pilota olandese con la pioggia forte ha dovuto cedere il passo alle due McLaren e non solo. Dopo un testacoda Verstappen si è ritrovato al decimo posto. Al traguardo arriverà quinto, ma le velleità di rincorsa al titolo mondiale sono ormai svanite per l’olandese.

Boom Verstappen, altro che Ferrari o Mercedes

Già si guarda alla prossima stagione per il quattro volte campione del mondo. Il sodalizio con la Red Bull, iniziato nel 2016, sembra sempre più scricchiolare e non mancano voci intorno al suo futuro.

Sono state avanzate sia l’ipotesi Ferrari, reduce fin qui da una stagione di molto al dì sotto delle aspettative, che quella Mercedes.

Verstappen porta la sua scuderia in Formula 1

Il management della Mercedes si è già mosso per sfilare il campione alla Red Bull, ma ora si fa avanti un’ipotesi che avrebbe del clamoroso. Ecco cosa potrebbe succedere la prossima stagione, secondo quanto rilanciato dalla pagina Instagram Formula1it.

La scuderia austriaca potrebbe dare al pilota quattro volte campione del mondo un’opportunità unica. La Red Bull potrebbe permettere a Max Verstappen di correre con la sua scuderia personale in Formula 1. Al momento si tratta solo di rumors, ma se dovessero arrivare conferme in tal senso sarebbe una svolta storica per il mondo delle quattro ruote.