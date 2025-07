Bye bye Inter, ma resto in Serie A: intesa tra la società e Acerbi | Si attende solo la rescissione del contratto

Colpo di scena Francesco Acerbi. Il difensore centrale saluta l’Inter ma non lascia la Serie A. Ecco il nuovo club pronto ad accoglierlo dopo la rescissione del contratto.

Novità importante per il futuro di Francesco Acerbi in casa Inter. L’esperto difensore centrale, dopo una stagione da protagonista, sembra pronto a salutare i nerazzurri dopo tre anni. L’eroe della notte contro il Barcellona, suo il gol che ha salvato la Beneamata allo scadere nella semifinale di Champions League, potrebbe presto firmare per un nuovo club in Serie A.

Non è un mistero che l’Inter sia sulle tracce del centrale Giovanni Leoni, talento classe 2006 in forza al Parma. Anche Javier Zanetti ha ammesso che i nerazzurri apprezzano il giovane difensore e che proveranno a chiudere un altro colpo dai ducali, dopo l’arrivo del centravanti Bonny.

Inevitabilmente si aprono nuovi scenari in uscita per il calciomercato estivo del club guidato da Giuseppe Marotta. In caso di fumata bianca per l’arrivo del difensore diciottenne a fare le valigie potrebbero essere profili più esperti, come De Vrij e lo stesso Acerbi.

La carta d’identità dell’olandese segna 33 primavere, mentre il difensore italiano compirà 38 anni il prossimo febbraio.

Acerbi lascia l’Inter ma non la Serie A

Per questioni anagrafiche dunque sembra arrivato il momento dei saluti tra il roccioso difensore lombardo e l’Inter. In media i nerazzurri potrebbero dover affrontare una sessantina di partite nella prossima stagione e la tenuta fisica del classe ’88 può spingere verso l’addio immediato.

Ma il difensore ex Lazio e Milan potrebbe lasciare il nerazzurro Inter, ma non la Serie A. Ecco il club pronto a mettere le mani sull’esperto difensore italiano.

Suggestione Fiorentina per Acerbi

Dopo aver vestito le maglie di Chievo, Milan, Sassuolo e Lazio, il difensore centrale potrebbe sposare un nuovo progetto in Italia. Parliamo della Fiorentina, che nelle scorse settimane si è separata da Raffaele Palladino per riportare in Serie A mister Stefano Pioli.

Sull’ondata dell’usato sicuro, col tecnico che era già stato in viola sei anni fa, il club di Rocco Commisso potrebbe mettere le mani anche sul veterano della difesa in uscita dall’Inter. Tanto dipenderà dall’affare Leoni, ma le porte del massimo campionato italiano sembrano ancora aperte per Acerbi la prossima stagione.