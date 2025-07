ULTIM’ORA DA ZINGONIA: Juric non migliora, l’Atalanta si cautela | Contattato un altro allenatore

Brutte notizie dall’ospedale dov’è ricoverato Ivan Juric, che spingono la Dea a cautelarsi. I Percassi hanno già contattato un altro tecnico.

Sebbene manchi più di un mese all’inizio del campionato di Serie A, le squadre iniziano già ora a mettere i primi tasselli per la nuova stagione calcistica. Sono diversi i club infatti che hanno iniziato i rispettivi ritiri per preparare al meglio la prossima stagione. Tra quelli che si sono già radunati troviamo l’Atalanta.

I nerazzurri dopo l’addio di Gian Piero Gasperini hanno iniziato un nuovo ciclo con Ivan Juric in panchina. Ripetere il percorso fatto in questi anni sarà a dir poco complicato, ma il tecnico proverà in tutti i modi a non far rimpiangere il suo maestro, passato alla Roma. Tuttavia la nuova esperienza del croato è iniziata in salita. Juric è infatti stato ricoverato a causa di una importante infiammazione alle vie respiratorie.

Un problema non gravissimo per il mister, che però lo sta obbligando a dover saltare le prime sedute di allenamento con la squadra. In attesa di ulteriori novità dall’ospedale dove l’ex di Roma e Torino si trova in cura però la società della famiglia Percassi sembra volersi cautelare.

Le ultime su Ivan Juric

Dopo il ricovero non sono arrivate molte novità su Juric. Il problema ovviamente non è di quelli gravi, ma potrebbe comunque metterlo ko per diverso tempo. Ed è per questa ragione che dalle parti di Zingonia hanno subito drizzato le orecchie.

La famiglia Percassi infatti non escludere di lasciare a riposo il tecnico croato, o comunque si prepara alle sue eventuali dimissioni nel caso in cui la malattia di cui soffre dovesse aggravarsi, e di conseguenza avrebbe contattato già un altro allenatore per non farsi trovare impreparata.

La famiglia Percassi ha sentito un altro allenatore

Nel caso in cui dunque Juric non riuscisse a tornare alla guida della squadra, l’Atalanta potrebbe contattare di corsa Thiago Motta. Quello dell’italo-brasiliano era un profilo già valutato per il dopo Gasperini, e potrebbe dunque arrivare per rimpiazzare il croato.

Tutto dipenderà però appunto dalla salute di Juric. La speranza della Dea, e di tutto il mondo del calcio, è però che il mister si riprenda quanto prima e che torni al lavoro.