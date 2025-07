Siamo ridotti all’osso: Lotito se l’è fatto scappare a Formello | Il rischio di fallimento è altissimo

Un nuovo caso esplode intorno alla Lazio del patron Claudio Lotito. Dopo il blocco del mercato il presidente biancoceleste finisce nella bufera per quanto accaduto fuori da Formello.

Non è di certo un’estate facile per il mondo Lazio quella a cavallo dell’addio a Marco Baroni ed il ritorno di Maurizio Sarri in panchina. Dopo aver fallito la qualificazione alle competizioni europee nello scorso campionato, i biancocelesti si sono affidati nuovamente al tecnico toscano, ma non mancano gli ostacoli.

In primis il blocco del calciomercato a cui è andata incontro la società guidata da Claudio Lotito. La Lazio ha sforato i parametri del bilancio imposti dalla FIGC ai club che partecipano alla Serie A. Non il migliore scenario per Maurizio Sarri, che è tornato in biancoceleste dopo una stagione con più ombre che luci per la squadra capitolina.

I tifosi hanno ripreso a contestare senza mezzi termini l’operato di Claudio Lotito, da sempre inviso da ampie fette di pubblico biancoceleste. Un’estate ad alta tensione in quel di Formello, con mister Sarri chiamato a compattare il gruppo squadra, senza poter pescare energie fresche dal calciomercato estivo.

Per rientrare nei parametri dell’indice di liquidità la Lazio potrebbe dover cedere diversi pezzi da 90 nelle prossime settimane, ma questo complicherebbe ancor di più le cose per Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli ha raccolto comunque la sfida di tornare sulla panchina biancoceleste, nonostante il margine di manovra sul mercato sostanzialmente nullo.

Estate Lazio da incubo, la foto che ha sconvolto i tifosi

Il presidente biancoceleste, che di recente ha avuto anche piccoli problemi di salute, ha organizzato un nuovo summit con il tecnico toscano. A Formello il patron ha garantito rinforzi di livello a mister Sarri nel mercato di gennaio.

La stagione si preannuncia in salita per Maurizio Sarri, che veste i panni dell’uomo della provvidenza per i tifosi biancocelesti.

Gaffe Lazio, spunta il logo della Roma alle visite mediche

Nei giorni scorsi un nuovo caso ha acceso il dibattito sul web nei confronti del club biancoazzurro. Durante la seconda giornata delle visite mediche in casa Lazio è spuntato un pantaloncino della Roma. Nessun sabotatore a Formello, ma pare che i biancocelesti si siano appoggiati ad una struttura esterna per i test atletici.

Oltre allo sfottò sul web sono piovute nuove critiche nei confronti del patron laziale. A tanti tifosi non è andata giù la gaffe, nuovo sinonimo di mancata organizzazione in casa Lazio.