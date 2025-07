Nuova stagione, vecchi problemi: prima tegola per Tudor | Un calciatore salta le prime 2 gare di campionato

Parte male il nuovo corso juventino: un calciatore sarà costretto a saltare già le prime due gare della stagione a causa di un infortunio.

Gli infortuni nel mondo del calcio rappresentano una delle principali preoccupazioni per gli allenatori, soprattutto nei periodi di intensa attività agonistica. Ogni stagione, numerosi giocatori si fermano per problemi muscolari, traumi o ricadute, compromettendo l’equilibrio delle squadre e costringendo i tecnici a rivedere schemi, rotazioni e strategie. Gli infortuni non colpiscono solo i calciatori meno noti, ma spesso anche le stelle più attese, alterando le sorti di campionati e competizioni internazionali.

Per un allenatore, perdere un titolare per settimane o mesi significa affrontare sfide tattiche e psicologiche. Bisogna infatti adattare il gioco ai sostituti disponibili, gestire lo spogliatoio e mantenere alta la competitività. Inoltre, gli infortuni mettono pressione anche ai preparatori atletici e allo staff medico, chiamati a prevenire e gestire i recuperi in tempi spesso strettissimi.

Negli ultimi anni, con l’aumento del numero di partite e dei viaggi internazionali, il rischio di affaticamento e lesioni è cresciuto notevolmente. Ad esempio lo scorso anno abbiamo assistito ad un numero davvero troppo elevato di guai fisici più o meno gravi, che ha colpito diverse società. Una di quelle più martoriate però è stata senza dubbio la Juventus.

Troppi infortuni per la Juventus

Il club torinese nel corso della passata stagione ha perso tantissimi calciatori a causa di infortuni. Alcuni di questi sono stati anche molto gravi, come ad esempio quello di Bremer, che si è rotto il crociato.

Sebbene con la fine dell’annata, questo incubo pareva essere ormai finito, in realtà le ultime notizie che arrivano dalla Continassa hanno generato grosso sconforto in mister Igor Tudor. Un calciatore importante infatti dovrà rimanere ai box almeno per le prime due partite del prossimo campionato che aprirà i battenti a breve.

Prime grane per mister Tudor

Un altro calciatore che ha patito un grave infortunio lo scorso anno, sempre al crociato, è stato Juan Cabal. Il terzino colombiano è rimasto ai box per quasi tutta la stagione, dopo un buon inizio.

Sebbene per l’anno che verrà il difensore sarebbe dovuto essere recuperato, le ultime notizie non sono confortanti. A quanto pare infatti l’ex Verona ne ha per un altro mese e mezzo. Ciò vuol dire che salterà almeno le prime due gare di campionato.