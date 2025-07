Nuova scoppola per il Milan dopo Brown: sfuma un altro rinforzo | Allegri chiede un colloquio urgente con Tare

Ancora una delusione di mercato per il Milan. Questa volta però mister Max Allegri è andato su tutte le furie ed ha chiesto un incontro urgente con il ds Igli Tare.

Il calciomercato è una fase cruciale e affascinante della stagione calcistica, in cui società, agenti e giocatori si muovono freneticamente tra trattative, clausole e colpi dell’ultima ora. Tuttavia, non sempre le operazioni si concludono come previsto. Anzi, capita spesso che trattative considerate praticamente chiuse saltino improvvisamente, lasciando tifosi e addetti ai lavori spiazzati.

Le ragioni possono essere molteplici: problemi legati alle visite mediche, richieste economiche improvvise, intoppi burocratici o semplicemente un cambio di strategia da parte delle società. Talvolta è il giocatore stesso a ripensarci all’ultimo momento, magari convinto da un’altra offerta più allettante o da motivazioni personali. Altre volte, invece, sono i club a ritirarsi, insoddisfatti di alcune condizioni contrattuali.

Questi colpi di scena fanno parte del fascino e della frustrazione del calciomercato. Una trattativa può sembrare definita in ogni dettaglio, ma non è mai davvero conclusa finché non arrivano firma e ufficialità. Della situazione appena descritta ne sa qualcosa il Milan, che in questa finestra di trasferimenti ha già subito una pesante delusione, che però sembra non dover essere l’unica.

Si ripete l’incubo Brown

Dopo l’addio di Theo Hernandez, il Milan aveva individuato in Archie Brown il sostituto ideale. Il giocatore sembrava aver accettato la destinazione rossonera, fino a che un clamoroso colpo di scena ha ribaltato tutto.

Il terzino infatti ha deciso di accettare la corte del Fenerbahce, lasciando la società sette volte campione d’Europa con un bel mucchio di niente tra le mani. Un affare sfumato che ha deluso tutti dunque, ma che, come detto in precedenza, potrebbe presto ripetersi con un altro calciatore seguito dal Diavolo. Vediamo di chi si tratta.

Sfuma un altro colpo per il Milan

Uno dei principali obiettivi di mercato del Milan per il centrocampo è Ardon Jashari del Brugge, che sembrava poter seriamente arrivare sotto la Madonnina dopo alcune assenze ad eventi pubblici della squadra belga.

Tuttavia nei giorni scorsi il calciatore svizzero si è presentato regolarmente agli allenamenti, facendo sfumare dunque l’ipotesi di una rottura con la sua società attuale e anche di una conseguente cessione.