Il Napoli è insaziabile, accordo raggiunto per Lucca | Formula e costi dell’operazione

Il Napoli chiude un altro colpo in entrata, trovando l’accordo con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Antonio Conte si gode il nuovo rinforzo offensivo, che va ad arricchire una rosa già ricca di qualità, come testimoniato dallo scudetto arrivato la scorsa stagione.

In attesa di capire l’evolversi del futuro di Victor Osimhen, per cui continua il braccio di ferro serrato con il Galatasaray, i partenopei trovano l’accordo totale per il centravanti classe 2000. La punta ex Pisa si trasferisce nella squadra azzurra dopo una stagione decisamente positiva in bianconero.

L’attaccante 25enne nella sua seconda annata in Friuli, ha siglato 14 reti in 36 gare giocate tra campionato e Coppa Italia. È stato l’anno della consacrazione per il gigante nato a Moncalieri, che in due stagioni in bianconero ha trovato 23 gol.

La sua crescita costante non è sfuggita alle big di Serie A, che da tempo lo hanno messo nel mirino. Si era parlato di sondaggi sia da parte del Milan che della Roma, oltre all’Atalanta, ma alla fine a spuntarla è Antonio Conte. Il Napoli, che era stato accostato fortemente anche a Darwin Nunez del Liverpool, ha deciso di puntare sul centravanti italiano.

Fatta per Lucca al Napoli: formula e cifre

Dopo De Bruyne, Marianucci, Noa Lang e Beukema i partenopei chiudono anche per il centravanti classe 2000.

Il club guidato da De Laurentiis ha trovato l’accordo totale con l’Udinese, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Lucca verso il Napoli, ecco il partner di Lukaku

Il club partenopeo ha scelto il partner ideale da affiancare a Romelu Lukaku la prossima stagione. La trattativa è arrivata alla fumata bianca sulla base dell’obbligo di riscatto, come ha svelato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Nelle casse del club friulano andranno 35 milioni di euro, così divisi: 9 milioni da versare subito all’Udinese per il prestito oneroso, 26 bonus compresi da versare la prossima estate. Un’operazione meno costosa dell’eventuale approdo di Nunez sotto l’ombra del Vesuvio, per l’attaccante del Liverpool si parlava di una richiesta da 60 milioni di euro. Ma un innesto di assoluto valore arriva alla corte del tecnico pugliese, che potrà sfruttare al massimo le sue doti offensive.