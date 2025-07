TRAGEDIA IN SERIE A: corsa in ospedale per il nerazzurro | I medici intervengono d’urgenza

Dramma per un grande protagonista del nostro campionato, trasportato d’urgenza in ospedale, con i medici costretti ad intervenire subito.

Siamo arrivati ormai bella fase centrale del calciomercato. Alcuni club hanno già iniziato i propri ritiri, altri sono invece ancora a riposo. La cosa certa però è che in questa fase le società sono molto attive sugli affari, sia in entrata che in uscita. Cio nonostante c’è comunque grande attesa per rivedere le squadre in campo.

I tifosi di Serie A però dovranno attendere ancora tanto, con precisione fino al prossimo 23 agosto, quando il campionato prenderà il via ufficiale. Le squadre vorranno mettersi subito in mostra, cercando di partire bene per raggiungere i propri obiettivi.

In attesa di questa data però tutti i tifosi, gli appassionati e gli addetti ai lavori sono rimasti gelati da una terribile notizia. Un grande protagonista del calcio italiano, che oggi difende i colori nerazzurri, è stato portato di corsa in ospedale a causa di un terribile problema di salute, che ha causato l’urgente intervento dei medici

Corsa urgente in ospedale per il nerazzurro

Nella giornata di oggi l’Atalanta è tornata al lavoro. Tuttavia alla ripresa degli allenamenti era assente mister Ivan Juric. E la ragione di questa mancanza riguarda un problema di salute del tecnico.

Il croato infatti è stato ricoverato in ospedale a causa di una infiammazione alle vie aeree. Nulla di particolarmente serio in realtà, ma che comunque ha costretto l’ex allenatore di Roma e Torino a dover passare qualche giorno nella struttura.

Il comunicato del club sulle sue condizioni di salute

“Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Juric nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.

Questo il comunicato ufficiale della società nerazzurra, che ha dunque rassicurato tutti sulle condizioni del mister. La nostra redazione coglie l’occasione per porgere i migliori auguri ad Ivan Juric di una pronta guarigione, con la speranza che possa tornare subito in campo.