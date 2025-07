Telenovela Osimhen: ora spunta il certificato medico | Il Galatasaray continua a lavorare, ma occhio all’Arabia

Continua il braccio di ferro tra il bomber nigeriano e il Napoli. I club interessati a lui, su tutti il Galatasaray, continuano a muoversi.

Dopo la fine del Mondiale per Club, che ha visto l’inatteso trionfo del Chelsea ai danni del PSG, sconfitto con un netto 3-0, ora le attenzioni di tifosi, appassionati e addetti ai lavori sono tutte sul calciomercato. La sessione estiva sta infatti entrando nel vivo, e diversi calciatori sono pronti a cambiare aria.

Uno di questi è senza dubbio Victor Osimhen, sul quale ormai dalla scorsa estate è attiva una vera e propria telenovela. Il bomber nigeriano infatti, dopo aver rotto in maniera definitiva con il Napoli, è andato in prestito al Galatasaray, per evitare di rimanere per un anno fermo ai box. Scaduto il trasferimento temporaneo però il giocatore è tornato in azzurro, ma ovviamente non per rimanervi.

Di conseguenza adesso sono aperte le porte a quello che sarà un suo nuovo addio, questa volta però a titolo definitivo. Ma nel frattempo la società partenopea lo ha convocato per il ritiro, e il centravanti ha inviato un certificato medico al club per non prendere parte alle sedute di lavoro con la squadra.

Il Galatasaray continua a lavorare

Certificato il fatto che il calciatore lascerà Napoli, ora si continua a parlare del suo futuro, e al momento la pista più in voga è quella che vorrebbe un suo trasferimento ancora al Galatasaray. Osimhen infatti ha detto sì al ritorno ad Istanbul, e il club turco tratta con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo ovviamente vorrebbe tutti i soldi della clausola rescissoria, vale a dire 75 milioni di euro, ma allo stesso tempo vuole limare alcuni dettagli importanti, come una percentuale sulla futura rivendita, e un accordo che vieterebbe la cessione del nigeriano in un altro club italiano.

Dall’Arabia Saudita non perdono le speranze

Viste le difficoltà che ci sono tra il Galatasaray e il Napoli per giungere ad un accordo, dall’Arabia Saudita hanno riacquisito le speranze di provare a prendere il giocatore, che però già in passato più volte ha rifiutato la destinazione.

Tramontata invece l’idea che lo vorrebbe alla Juventus, mentre il PSG, sebbene sia interessato, non si è mai mosso in maniera concreta,