RIOS ALLA ROMA: contro-sorpasso giallorosso, l’INTER prende il palo I Massara batte Marotta, ora Gasp ha il suo Jolly

Il braccio di ferro per la firma di Richard Rios in Serie A sorride alla Roma di Gasperini. Massara ha bruciato la concorrenza dell’Inter e non solo.

La Roma di Gian Piero Gasperini mette le mani su Richard Rios, duttile centrocampista colombiano in forza al Palmeiras. Il classe 2000 è stato accostato anche all’Inter in Serie A, oltre che al Porto negli ultimi giorni. La fumata bianca si avvicina sempre più alla capitale, con Frederic Massara pronto a bruciare l’ampia concorrenza.

I giallorossi hanno cambiato la guida tattica ed anche la figura dirigenziale di responsabile del calciomercato. Gian Piero Gasperini è stato scelto direttamente da Claudio Ranieri, che è diventato consigliere dopo aver fatto risalire i giallorossi in classifica lo scorso anno. I Friedkin in seguito hanno salutato dopo dodici mesi anche il francese Florent Ghisolfi, riportando a casa l’ex Milan, Frederic Massara.

Il mercato estivo della Roma entra nel vivo, dopo le tante cessioni messe a referto dal neo direttore sportivo. I giallorossi hanno già ceduto i vari Abraham, Zalewski e Le Fèe, oltre al giovane terzino Dahl. Hanno già salutato Trigoria anche Shomurodov e Leo Paredes, destinato al Boca Juniors.

Ed ora sembra tutto pronto per sbloccare il fronte delle entrate in casa Roma. Dopo l’addio al centrocampista argentino, il colpo sudamericano in entrata parla colombiano per il centrocampo giallorosso.

Scatto Roma per Rios: Massara brucia tutti

Richard Rios è vicinissimo a vestire la maglia della Roma il prossimo anno. Il centrocampista colombiano è sceso in campo con il Palmeiras nel Mondiale per club, approfittando della vetrina internazionale per mettersi in luce con due assist.

Il centrocampista colombiano è ad un passo dallo sbarco nella Capitale. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’ la distanza tra le parti non è incolmabile, e sembra tutto destinato a risolversi con la più classica delle fumate bianche.

Colpo Rios per la Roma: tutte le cifre

I due club continuano a lavorare sull’intesa economica per il colpo a centrocampo. Il punto di incontro può arrivare sulla somma di 20 milioni di euro. Da valutare poi le modalità di pagamento e gli eventuali bonus.

Le sue caratteristiche di dinamismo sembrano sposarsi alla perfezione con il gioco di Gasperini. L’Inter invece ha mollato la presa, anche per via della cessione mancata di Hakan Calhanoglu in queste prime battute di calciomercato.