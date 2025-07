Questa è una tragedia: ULTIM’ORA SINNER | Richiesta la revoca del titolo di Wimbledon

Ultim’ora Yannik Sinner, il tennista altoatesino nell’occhio del ciclone dopo la vittoria di Wimbledon. Chiesta la revoca del titolo, ecco cosa sta accadendo.

La maledizione è stata finalmente spezzata, Yannik Sinner è diventato il primo tennista italiano nella storia a trionfare a Wimbledon. L’altoatesino ha finalmente invertito la tendenza negativa che lo ha visto sconfitto da Carlos Alcaraz negli ultimi cinque incroci, sollevando l’ambito trofeo nello Slam londinese.

Il tennista spagnolo era reduce da due finali vinte contro l’italiano, prima a Roma e poi a Parigi. Stavolta Carlos Alcaraz si è dovuto inchinare di fronte allo strapotere del numero uno al mondo. Non è mancata un pizzico di buona sorte per il tennista nato a San Candido.

Negli ottavi di finale a Londra sembrava spacciato Yannik Sinner. Il bulgaro Dimitrov era avanti di due set a zero, ma poi un infortunio ha costretto l’avversario al ritiro. In seguito sono arrivate due affermazioni perentorie. Prima il 3-0 rifilato a Ben Shelton. Poi, con lo stesso risultato, Sinner ha liquidato Novak Djokovic in semifinale.

Due sfide che sono state il preludio al trionfo di Wimbledon. Sinner ha superato Alcaraz per 3 set a 1 in rimonta. Dopo la prima parte di gara in cui sono riaffiorati i fantasmi di Roma e Parigi, l’altoatesino ha dominato l’incontro, sia mentalmente che tecnicamente.

La vittoria di Sinner scatena la stampa e non solo

Sinner è così diventato il primo italiano a vincere lo Slam londinese. Era il tredicesimo incontro con Alcaraz, ed ora il bilancio parla di otto vittorie per lo spagnolo, contro le cinque dell’altoatesino.

Ma il trionfo arrivato a Londra non sembra esser andato giù a molti. Sia dalla stampa estera che da un collega si sono alzate voci di dissenso nei confronti del numero uno del ranking ATP.

Kyrgios e la stampa demoliscono Sinner

Innanzitutto ha fatto rumore la protesta sui social di Nick Kyrgios. L’australiano ha lanciato una stoccata a Sinner tramite il proprio profilo X. Kyrgios ha pubblicato un semplice asterisco, riferito al fatto che la vittoria del tennista italiano sia da considerarsi non del tutto valida.

Anche il quotidiano britannico ‘The Telegraph‘ si è scagliato contro l’altoatesino. Il media ha rispolverato la vicena Clostebol, tirando in ballo gli avvocati del tennista italiano.