Napoli-Lookman, svolta nella notte: trattativa avanzatissima I Dalla Dea, a Conte: pronto il volo per Capodichino

Svolta totale Lookman per il Napoli di Antonio Conte. L’attaccante nigeriano è pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio: trattativa ben avviata per Manna.

Il Napoli di Antonio Conte è insaziabile anche sul calciomercato estivo. La squadra partenopea è reduce dalla conquista del quarto scudetto della sua storia, il secondo negli ultimi tre anni. Sull’onda dell’entusiasmo scaturita dal nuovo tricolore, è arrivato anche l’annuncio della permanenza del tecnico pugliese in azzurro.

Sembravano destinate a separarsi le strade tra l’ex Inter e Juve e la squadra partenopea. Ma Aurelio De Laurentiis ha evitato un caso Spalletti bis. Il patron degli azzurri ha convinto il tecnico a restare al Napoli, promettendo di consegnargli una squadra ancora più forte di quella che ha vinto il titolo.

Ed i fatti stanno dando ragione al presidente dei partenopei. Il Napoli ha già chiuso un colpo clamoroso a centrocampo, con la firma a parametro zero di Kevin De Bruyne. Il centrocampista arriva in Serie A dopo aver vinto tutto con il Manchester City e, nonostante la carta d’identità conti 34 primavere, il suo valore in mezzo al campo è fuori da ogni discussione.

I partenopei si sono poi assicurati anche la firma di Luca Marianucci. Il difensore centrale ventenne arriva dall’Empoli per 9 milioni di euro. Ed ora è il momento di concentrarsi sui colpi offensivi da regalare a mister Conte.

Svolta Lookman, il Napoli spinge per l’ala

Il primo rinforzo per il pacchetto offensivo dei partenopei arriva dall’Olanda. Il Napoli ha chiuso l’affare Noa Lang con il PSV, ma non è finita qui.

Per il ruolo di centravanti è ancora in piedi la pista che porta a Darwin Nunez del Liverpool. Inoltre, dopo la cessione a titolo definitivo di Osimhen, può arrivare un nuovo deciso affondo sulle corsie offensive.

Il Napoli tra Ndoye e Lookman: attesa Conte

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport sono due i nomi più caldi in Serie A per le ali offensive di Antonio Conte. Resta in lista il profilo di Dan Ndoye, trascinatore del Bologna di Italiano nella scorsa stagione. I felsinei per lo svizzero sembrano però orientati a chiedere 50 milioni di euro.

Qualora non si trovasse la quadra per la fumata bianca il Napoli potrebbe fiondarsi proprio su Ademola Lookman. L’esterno nigeriano è pronto a salutare la Dea dopo aver segnato 52 gol in tre stagioni, un bottino da favola.