INTER BOOOOM: Asensio a un passo I Altro che ‘parametri anagrafici’, Chivu lo vuole subito

Svolta clamorosa sul mercato dell’Inter e riflettori accesi su Marco Asensio. Chivu vuole il rinforzo immediato, cancellati i parametri anagrafici.

Non mancano colpi di scena in questa sessione di calciomercato estivo in casa Inter. La squadra nerazzurra dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, sta gettando le basi per regalare a Cristian Chivu rinforzi di livello assoluto. Prima del torneo intercontinentale ci sono già stati i primi movimenti ufficiali, sia in entrata che in uscita.

Gli attaccanti Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno lasciato la Beneamata ancor prima della partenza negli Stati Uniti. L’argentino è stato ceduto gratis al Botafogo, mentre l’austriaco ex Bologna si è svicolato dopo la scadenza del contratto.

Prima del Mondiale per club la società nerazzurra ha messo a segno due colpi in entrata a centrocampo. Parliamo dell’esterno Luis Henrique, prelevato dal Marsiglia per circa 23 milioni di euro, e del giovane croato Petar Sucic. Per il mediano 21enne i nerazzurri hanno versato 14 milioni di euro alla Dinamo Zagabria.

Ed in attacco il primo rinforzo ufficiale è arrivato a stretto giro di posta con l’eliminazione dalla Coppa del Mondo per club. Dal Parma è stato prelevato Ange Bonny, classe 2001, che in Emilia ha già lavorato con Cristian Chivu.

Asensio all’Inter, Chivu ha scelto il rinforzo

Dopo il giovane attaccante francese i nerazzurri cercano altri rinforzi di livello per consegnare a Cristian Chivu una rosa più profonda e con maggiore qualità. L’ultima idea accostata alla lista di Piero Ausilio porta a guardare in casa PSG.

Come riportato dal sito Alanews.it l’ultimo nome caldo in casa Inter è quello dello spagnolo Marco Asensio. Il classe ’96 è reduce dal prestito all’Aston Villa, con cui ha segnato 6 gol in 12 partite nella seconda metà di stagione.

L’Inter punta Asensio, spazzati via i parametri anagrafici

Nonostante i parametri anagrafici stabiliti dal fondo Oaktree, il nome più caldo per l’attacco nerazzurro è quello dello spagnolo tesserato con il PSG. Il fantasista non rientra nei piani di Luis Enrique in vista della prossima stagione e la sua partenza da Parigi appare scontata.

La sua duttilità nel settore offensivo, unita ad un prezzo accessibile, possono fare la differenza in sede di trattative. Per il suo cartellino i parigini si possono accontentare di un prezzo tra i 10 e i 12 milioni di euro.