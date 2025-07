Clamoroso Dumfries: lascia l’Inter ma resta in Serie A | Affare concluso al di fuori della clausola

Colpo di scena per Denzel Dumfries in casa Inter. Il terzino olandese può lasciare l’Inter per firmare con i rivali in Serie A. Aggirata la clausola rescissoria.

La nuova stagione in casa Inter ha il sapore di anno zero per il club nerazzurro. Salutato Simone Inzaghi, non senza code polemiche, dopo la disfatta in finale di Champions League è arrivato in panchina Cristian Chivu. L’ex difensore aveva già allenato le giovanili ad Appiano Gentile e la scorsa stagione era stato chiamato in corsa dal Parma.

Il rumeno è riuscito ad evitare la retrocessione della squadra emiliana, acciuffando la salvezza all’ultima giornata di campionato. La prima uscita ufficiale del nuovo tecnico c’è stata al Mondiale per club, organizzato negli Stati Uniti. L’Inter dopo aver chiuso in testa il proprio girone è stata però eliminata dal sorprendente Fluminense agli ottavi di finale.

Dopo l’eliminazione dal torneo intercontinentale è anche esplosa la polemica che ha coinvolto Lautaro Martinez e Calhanoglu. Le parole del capitano argentino, su cui è tornato anche Giuseppe Marotta, hanno aperto una crepa nello spogliatoio nerazzuro che l’ex difensore dovrà sanare in vista della partenza della prossima stagione.

Intanto si accende il calciomercato estivo della Beneamata, che è tra le squadre più attive in Serie A in questa prima fase di trattative.

Colpo di scena Dumfries, lascia l’Inter ma non la Serie A

L’ultimo movimento in entrata è stato l’acquisto di Ange Bonny, con cui Chivu ha già lavorato al Parma. I nerazzurri hanno sborsato circa 24 milioni di euro per il centravanti francese.

Il nome caldo in entrata resta quello di Giovanni Leoni, giovane difensore sempre del Parma. Ma tanto può cambiare dalla situazione legata a Denzel Dumfries.

Dumfries via senza clausola, il punto sul Napoli

Il terzino olandese ha una clausola rescissoria dal valore di 25 milioni di euro, ma è valida solo per club esteri. L’accordo di uscita è valido fino alla fine di luglio, ma al momento non si registrano novità da segnalare fuori dai confini nazionali.

L’esterno piace e non poco al Napoli di Antonio Conte. Il club partenopeo potrebbe decidere quindi di aggirare la clausola e trattare con i nerazzurri ma ad un prezzo più alto. Una trattativa che appare in salita, ma tutto può cambiare nelle prossime settimane.