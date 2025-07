“Napoli, aspetto solo te”: dichiarazione d’amore del CAMPIONE I Sarà azzurro a ogni costo, non vuole sentire altre voci o offerte

Dedica d’amore nei confronti del Napoli da parte del fuoriclasse. Vuole solo l’azzurro, ora la palla passa al patron De Laurentiis, Antonio Conte vuole un altro top player in rosa.

Il Napoli continua a sognare in grande, dopo il secondo scudetto conquistato negli ultimi tre anni. Il quarto titolo tricolore è arrivato dopo un testa a testa appassionato con l’Inter di Simone Inzaghi. La conquista del titolo sembrava il preludio all’addio di Antonio Conte, sulla falsariga di quanto avvenuto con Luciano Spalletti dopo il terzo scudetto.

Ma Aurelio De Laurentiis, dopo gli intensi festeggiamenti che hanno coinvolto tutta la città, ha annunciato a sorpresa la permanenza del tecnico ex Juventus. Il patron della squadra partenopea sui propri social ha utilizzato le parole: “Avanti tutta, più forti di prima“. Scatenando la reazione di gioia dei tifosi azzurri.

Ed il presidente della squadra azzurra sta mantenendo la parola data a mister Antonio Conte. Il Napoli è una delle squadre più attive in queste battute iniziali di calciomercato estivo. Ad una solida rosa di base gli azzurri hanno già aggiunto pedine di livello assoluto.

Dopo l’arrivo del giovane difensore Marianucci, e soprattutto del centrocampista Kevin De Bruyne dal Manchester City, i partenopei stanno puntando al colpaccio offensivo. Sugli esterni sembra tutto fatto per Noa Lang dal PSV, mentre è ancora aperta la caccia al nuovo centravanti.

Aspetta solo il Napoli: boom Nunez

Il profilo che accende le fantasie dei tifosi partenopei in attacco risponde al nome di Darwin Nunez. Il centravanti classe ’99 ha deciso di dare priorità assoluta al club guidato da Antonio Conte in panchina.

La punta uruguaiana è pronta a lasciare il Liverpool dopo la conquista della Premier League agli ordini di Arne Slot. L’attaccante ha accantonato ogni altra ipotesi, per aspettare la chiamata del club azzurro.

Priorità Napoli per Nunez, il punto sui partenopei

La valutazione del cartellino del sudamericano si aggira sui 50 milioni. Qualora i partenopei riuscissero a cedere Victor Osimhen al Galatasaray avrebbero la liquidità necessaria per chiudere il colpo Nunez. In alternativa resta valida una pista in Serie A.

Parliamo di Lorenzo Lucca, centravanti reduce da una stagione positiva con l’Udinese. L’ex Pisa è considerato il piano B in caso di fumata nera intorno al centravanti dei Reds.