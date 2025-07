L’alcol mi piace, anche se mi rovina: quasi 150 presenze con l’Inter | Non riusciva a controllarsi davanti alla bottiglia

Dai riflettori della Serie A all’abisso della dipendenza da alcol. L’ex Inter ha raccontato il drammatico rapporto con la bottiglia.

Ha sfiorato le 15o presenze con la maglia dell’Inter ed è ricordato con affetto da tutto il mondo nerazzurro. L’ex protagonista della Serie A è uscito allo scoperto sul tema della dipendenza da alcol, svelando retroscena drammatici. Il tema della dipendenza dalla bottiglia non è estraneo al mondo calcistico, con diversi esempi che riportano al campionato italiano.

Ad inizio anni ’90 nella Lazio arrivò Paul Gascoigne, centrocampista inglese simbolo di ribellione e stravaganza. L’ex calciatore britannico ha parlato pubblicamente della sua lotta contro la dipendenza alcolica. Qualche anno più tardi sbarcò a Genova, sponda Samp, il trequartista argentino Ariel Ortega.

Anche il fantasista sudamericano, che poi passerà al Parma, ha avuto problemi di alcolismo. La carriera calcistica dell’argentino ha subito ripercussioni negative fino a costringerlo al ricovero in clinica. Il suo talento è letteralmente affogato nella bottiglia, un dramma che colpisce anche gli sportivi più acclamati al mondo.

Più di recente hanno fatto rumore le dichiarazioni di un ex centrocampista dell’Inter. In nerazzurro il calciatore ha militato per un totale di cinque stagioni, raccogliendo 141 presenze condite da 22 reti.

Dramma ex Inter: il racconto della dipendenza da alcol

Stiamo parlando di Fredy Guarin, ex centrocampista colombiano dal 2012 al 2016 in forza all’Inter. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, il sudamericano è uscito allo scoperto sul tema della sua dipendenza dall’alcol.

Guarin ha parlato dei periodi in cui si ubriacava due giorni prima di giocare. Il colombiano ha anche svelato che la situazione è degenerata dopo l’addio ai nerazzurri, che lo cedettero in Cina.

Abisso Guarin: la confessione sulla dipendenza

Raccontando l’inferno della dipendenza alcolica Guarin ha anche svelato: “Mi allenavo e subito dopo bevevo. Non avevo più obiettivi, ne nel calcio ne nella vita.” Una situazione paradossale per un calciatore abituato a calcare prestigiosi palcoscenici sia con le squadre di club che con la propria nazionale.

Il punto più basso poi arrivò in Brasile: “Ho toccato il fondo in Brasile: arrivavo a bere 60 o 70 birre in una notte. Andavo nelle favelas ubriaco, cercando il pericolo.”