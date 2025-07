Inter, che ti sei persa: È VOLATO IN OLANDA I Contratto fino al 2027: “Non solo un giocatore. Un Capolavoro”

L’Inter si mangia le mani dopo aver ceduto un giocatore che sta facendo benissimo in Olanda. Annunciato il contratto fino al 2027, ecco le parole di elogio.

L’ultima stagione in casa Inter ha lasciato profonde spaccature all’interno dell’ambiente nerazzurro. Dopo la disfatta in finale di Champions League, con la sconfitta per 5-0 arrivata contro il PSG, c’è stato il tormentato addio a Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha lasciato Appiano Gentile, per firmare con l’Al Hilal in Arabia Saudita. L’ex Lazio in quattro stagioni ha portato in bacheca uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe. Pesano come macigni le due sconfitte in finale di Champions League. Due anni prima della débacle arrivata contro i parigini, l’Inter è stata sconfitta in finale di misura dal Manchester City di Guardiola.

I rimpianti dopo l’ultima stagione sono profondi ed hanno scosso anche lo spogliatoio nerazzurro. In pochi mesi l’Inter è passata dall’accarezzare il sogno triplete, alla realtà che l’ha vista chiudere la stagione con zero titoli. Lo scudetto è andato al Napoli, mentre in Coppa Italia è stata eliminata dal Milan.

Il primo allenatore accostato alla lista di Marotta dopo l’addio a Inzaghi sembrava essere Fabregas. Lo spagnolo però ha scelto di continuare al Como, dove ha fatto molto bene al primo anno di Serie A. I nerazzurri hanno dunque richiamato Christian Chivu, reduce dalla salvezza trovata col Parma.

Rimpianto Inter, annuncio ufficiale dall’Olanda

Il tecnico rumeno ha molto lavoro da fare per ricucire la spaccatura che ha coinvolto lo spogliatoio nerazzurro. Dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per club, hanno fatto scalpore le parole di Lautaro Martinez nei confronti di Calhanoglu.

In uno scenario di rottura totale, riavvolgendo il nastro del calciomercato, appare evidente come i nerazzurri abbiano sbagliato a cedere un ex protagonista dell’Inter.

Seconda giovinezza Perisic: il PSV lo coccola così

Parliamo di Ivan Perisic, duttile calciatore croato che ha lasciato l’Inter nell’estate del 2022. L’esterno in nerazzurro ha totalizzato 254 presenze, condite da 55 reti. Ed anche nell’ultima stagione ha dimostrato di fare la differenza con il PSV.

In Olanda è arrivata la conquista dello scudetto, oltre agli ottavi di Champions League strappati alla Juventus nei playoff del torneo. Il club lo ha blindato, rinnovandogli il contratto fino al 2027 con un commento esplicativo sui social: “Non solo un giocatore. Un capolavoro“.