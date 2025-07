Il Chelsea conquista il Mondiale per Club, 3-0 al PSG in finale: Palmer mattatore

Il Chelsea di Enzo Maresca polverizza il PSG nella finale del Mondiale per club. I Blues, trascinati da Cole Palmer, chiudono la pratica già nel primo tempo.

Un Chelsea devastante conquista il Mondiale per club al MetLife Stadium, infliggendo al PSG una pesante lezione. La squadra guidata da Luis Enrique stavolta è apparsa totalmente in balia degli avversari, ribaltando i ruoli di quanto accaduto in finale di Champions League con l’Inter, e con il Real Madrid negli Stati Uniti.

Nello stesso giorno in cui Yannik Sinner conquista Wimbledon, primo tennista italiano a riuscirci, un altro connazionale sale sul tetto del mondo. Parliamo di Enzo Maresca, ex collaboratore di Pep Guardiola, dalla scorsa stagione alla guida della squadra londinese. L’ex centrocampista, dopo aver conquistato la Conference League, vince anche la Coppa del mondo per club contro ogni pronostico.

Il PSG è arrivato in finale dopo aver eliminato prima il Bayern Monaco e poi il Real Madrid, sconfitto per 4-0 in semifinale. I parigini sembravano pronti a festeggiare un nuovo titolo, con la fama di squadra ingiocabile costruita da tempo.

Ma Luis Enrique stavolta non ha potuto nulla contro l’organizzazione di gioco della squadra inglese, impeccabile in attacco nella prima frazione di gioco. La prima grande occasione della finale è per il Chelsea, con Cole Palmer che sfiora la rete dopo una grande azione corale all’ottavo minuto.

Palmer straripante: il Chelsea umilia il PSG

Proprio Cole Palmer risulterà decisivo dopo pochi minuti. Malo Gusto scatta sulla corsia di destra, con il pallone che arriva sui piedi del numero 10 dei Blues. L’ex City non da scampo a Donnarumma, superandolo con un sinistro chirurgico.

Al trentesimo minuto i londinesi raddoppiano con un gol fotocopia. Ancora Cole Palmer segna per i suoi, costruendo l’azione sempre con Malo Gusto.

Delusione PSG, Maresca sul tetto del mondo

Prima dell’intervallo arriva anche il 3-0 del Chelsea. Joao Pedro, servito da Palmer, supera con un tocco morbido Donnarumma, chiudendo la gara dopo la prima frazione di gioco. Il PSG nella ripresa prova a spingere, ma la difesa Blues regge l’urto.

L’ultima emozione vede i parigini chiudere la finale in dieci uomini, dopo che Joao Neves ha tirato per i capelli Marc Cucurella.