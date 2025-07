“Hai tempo fino a fine mese: poi, resti, ma fuori rosa”: terremoto nello spogliatoio, società e mister sono allineati, l’ex leader ha perso credito e smalto

Dietrofront improvviso e ultimatum lanciato all’ex leader della rosa. Società e mister sono allineati, se resta finirà fuori rosa.

Il calciomercato da sempre ci ha abituati a repentini colpi di scena e ribaltoni all’ultima curva. Acquisti che sembravano già ufficiali poi saltati last minute, o cessioni ormai scontate che si trasformano in rinnovi contrattuali. Nulla è certo in fase di trattative finché gli accordi non vengono sottoscritti nero su bianco e chi conosce la materia lo sa bene.

Di recente le vicende in casa Inter hanno catalizzato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori in Serie A. La squadra nerazzurra ha salutato Simone Inzaghi dopo la disfatta in finale di Champions League contro il PSG. L’erede del tecnico, volato in Arabia Saudita, è Cristian Chivu. L’ex difensore rumeno aveva già allenato le giovanili nerazzurri ed era reduce dalla prima esperienza in assoluto in Serie A.

L’ex tecnico della Primavera nerazzurra venne chiamato a stagione in corso dal Parma, che ha condotto alla salvezza all’ultima giornata di campionato. La Beneamata si affida ad un profilo emergente dopo i quattro anni di gestione Inzaghi, che hanno portato trofei in Italia, ma anche grosse delusioni fuori dai confini nazionali.

Una delle priorità di mister Chivu è quella di ricucire lo strappo emerso nello spogliatoio interista nelle ultime settimane. Le parole di Lautaro Martinez dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, rafforzate dalle conferme di Marotta, nei confronti di Hakan Calhanoglu hanno letteralmente spaccato in due l’ambiente Inter.

Ultimatum Inter, cessione lampo o fuori rosa

In seguito il post social della moglie del centrocampista turco ha aperto nuove crepe nel gruppo squadra nerazzurro. Il like di Arnautovic, ma soprattutto quello di Marcus Thuram, alle parole della compagna di Calhanoglu hanno evidenziato una spaccatura ormai evidente nello spogliatoio.

Il caso Calhanoglu è ormai deflagrato e in casa Inter si ragiona sul futuro del centrocampista, fino a poche settimane fa perno e leader della squadra.

Caos Calhanoglu: la posizione dell’Inter

La squadra più vicina al turco sembra essere il Galatasaray. Il club giallorosso, che è anche in trattativa per l’acquisto definitivo di Victor Osimhen dal Napoli, ha messo nel mirino anche il centrocampista interista.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club turco deve completare l’operazione Calhanoglu entro la fine di luglio. In caso di mancata fumata bianca il centrocampista resterebbe ad Appiano Gentile ma da separato in casa.