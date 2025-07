“Dovevo morire io, non lui”: drammatica confessione, l’ex campione tira fuori tutto il dolore, shock tra i fan I “Non mi hanno trattato bene”

Doloroso lutto nel mondo dello sport e straziante confessione dopo l’addio. Fan senza parole dopo i retroscena emersi dal volto amato.

Un nuovo lutto drammatico ha scosso il mondo dello sport. Ad inizio mese la tragica scomparsa di Diogo Jota e suo fratello Andrè Silva. Il calciatore del Liverpool ed il fratello minore, anche lui giocatore professionista nella seconda serie portoghese, sono stati strappati all’affetto dei propri cari in seguito ad un tragico incidente.

Il lutto ha sconvolto tutto il modo calcistico e sportivo in generale. I due fratelli avevano appena 28 e 25 anni e l’attaccante del Liverpool si era sposato da pochi giorni. L’ondata di affetto che ha travolto la famiglia dei due calciatori ed il club inglese è arrivata da tutti gli angoli del globo.

Pochi giorni fa un nuovo lutto ha colpito invece lo sport italiano. Stavolta non parliamo del mondo calcistico ma ci spostiamo su quello del tennis. La leggenda italiana, Nicola Pietrangeli, ha infatti perso il figlio minore dopo una lunga malattia.

A 59 anni si è spento a Roma Giorgio Pietrangeli, anche il figlio del tennista era stato un campione sportivo nella disciplina del surf. Partecipò con la nazionale italiana ai Mondiali del 1988 a Portorico e nel 1989 conquistò il campionato italiano.

Lutto Pietrangeli, annuncio devastante

Il simbolo del tennis italiano ha scoperto la scomparsa del figlio mentre era ricoverato a Roma per accertamenti. Il 91enne ha parlato del dolore causato dalla morte del figlio: “Il dolore si è sovrapposto a una condizione di salute fragile“, ha raccontato al Corriere della Sera.

L’ex tennista ha poi condiviso un pensiero struggente: ” Io vengo dopo. Sarebbe stato giusto che venissi via io, non il contrario.”

Il dolore di Pietrangeli e le ruggini con Wimbledon

Oltre a ricordare con cordoglio la scomparsa del figlio, l’ex campione ha svelato che non sta seguendo il torneo di Wimbledon. Ecco i motivi che lo hanno portato a boicottare lo Slam londinese.

Pietrangeli ha rancori nei confronti del torneo inglese: “Non ho un bel ricordo degli ultimi anni da spettatore. Gli inglesi non mi hanno trattato bene. Non mi davano neppure la macchina per il trasporto. Prendevo il taxi, avrei meritato più gentilezza.”