ADDIO BOMBER: Roma, ti è sfuggito per appena 6 milioni I Chiusura totale, Gasp dovrà rinunciarci e ricominciare daccapo

La Roma dice addio al bomber, salutandolo per appena 6 milioni di euro. Dopo la fumata bianca per Gasperini si riapre la caccia al rinforzo offensivo.

Novità importanti sul calciomercato estivo della Roma. La squadra giallorossa, che ha affidato la panchina a Gian Piero Gasperini, saluta per sei milioni il punto di riferimento offensivo. Il club capitolino riparte dal tecnico che ha compiuto un percorso fuori dal comune all’Atalanta, operando anche grandi stravolgimento nel quadro dirigenziale.

I giallorossi lo scorso anno sono letteralmente stati salvati da Claudio Ranieri. Il tecnico artefice del miracolo Leicester in Premier League è stato chiamato in corsa dalla proprietà Friedkin la scorsa annata, per risollevare le sorti di una stagione fino a quel momento disastrosa. Il testaccino ha sostituito Ivan Juric, con la squadra giallorossa che galleggiava a ridosso della zona retrocessione in Serie A.

Con un passo da scudetto la Roma è riuscita a risalire la china, fino a conquistare il quinto posto finale, valido per disputare l’Europa League la prossima stagione. L’arrivo del Gasp ha acceso gli animi dei tifosi giallorossi, mentre la proprietà statunitense punta a rientrare in Champions League, traguardo mai raggiunto dopo l’arrivo nella capitale della famiglia Friedkin.

Per farlo hanno scelto di affidarsi a Frederic Massara, già ex dirigente giallorosso con un passato anche nel Milan. Il nuovo direttore sportivo sta lavorando sia in entrata che in uscita per aumentare la qualità della rosa a disposizione di Gasperini.

La Roma saluta il centravanti: accordo da 6 milioni

Portiere a parte, con Mile Svilar che ha trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale, i giallorossi possono cambiare pelle in tutti i settori di campo.

Focus sul pacchetto offensivo romanista in vista della nuova stagione. Ecco la fumata bianca che cambia gli scenari in casa giallorossa.

Addio Shomurodov, l’uzbeko vola in Turchia

La cessione di Eldor Shomurodov è cosa fatta in casa Roma. Il centravanti uzbeko è reduce dalla sua migliore stagione all’ombra del Colosseo. L’ex Genoa ha messo insieme 37 presenze, condite da 7 reti. Un vero e proprio protagonista a sorpresa nella parte finale di stagione giallorossa.

Ora però la Roma lo sta cedendo ai turchi del Basaksehir. Il centravanti vola in Turchia per un accordo da 3 milioni di euro per il prestito più 2,7 per l’obbligo di riscatto, come annunciato da Fabrizio Romano. Ai giallorossi anche un 10% sulla futura rivendita.