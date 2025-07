“Sì, lui vuole solo il MILAN”: confessione totale e accordo I “Grande offerta”: ma per il lieto fine serve ancora un tassello

Prende il via ufficialmente la stagione del Milan e Igli Tare si sbottona sul nome più caldo in entrata. Ecco l’annuncio del nuovo direttore sportivo rossonero.

Lunedì mattina è iniziata in via ufficiale la stagione del nuovo Milan. La squadra rossonera riparte da due figure apicali come Massimiliano Allegri in panchina ed Igli Tare in società. Il tecnico livornese torna ad allenare dopo un anno di sosta e ritrova la squadra rossonera ad undici anni di distanza.

Il dirigente albanese è stato nominato nuovo direttore sportivo del Diavolo. Igli Tare ha affiancato mister Allegri nella prima conferenza stampa andata in scena lunedì. Il nuovo allenatore ha fissato l’obiettivo stagionale nel ritorno in Champions League, regalando anche diversi spunti sul tema del calciomercato estivo.

Molte cose sono già cambiate all’interno della rosa del Diavolo dopo il deludente finale di stagione a guida Conceicao. Oltre ai vari calciatori rientrati dopo la fine dei prestiti, hanno lasciato a parametro zero i vari Jovic, Calabria e Florenzi.

Sul fronte cessioni il giovane Camarda è stato girato al Lecce, mentre Tijani Reijnders è stato acquistato dal Manchester City per la cifra di 55 milioni di euro. In entrata il primo acquisto ufficiale è stato il mediano Samuele Ricci, che va a rafforzare il centrocampo assieme all’esperto Luka Modric che arriva a parametro zero.

Confessione ufficiale e accordo rossonero

I rossoneri continuano ad inseguire diversi obiettivi, mentre si va definendo anche la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita. Lunedì Allegri ha blindato Leao e Maignan, mentre Tare si è sbottonato su un nome caldissimo in entrata.

Il nuovo dirigente rossonero ha risposto ad una domanda sull’obiettivo Ardon Jashari, centrocampista svizzero in forza al Bruges. Il classe 2002 è da tempo sui taccuini del Diavolo, ecco la confessione di Igli Tare in merito al suo futuro.

Tare a ruota libera su Jashari

Nel merito dell’obiettivo svizzero a centrocampo Tare si è sbottonato così: “Lui potrebbe venire al Milan. La sua volontà è questa, di giocare per questa squadra.”

Sullo stato della trattativa: “In questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club con cui lui è sotto contratto. Riteniamo di aver fatto una grande offerta. Mi auguro che la vicenda si chiuda con un lieto fine per il Milan e per il calciatore.”