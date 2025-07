I gol alla Roma e quasi 100 presenze in Nazionale: finisce nei guai per evasione | Condannato a un anno di carcere

I gol nella Roma e le cento presenze sfiorate con la maglia della Nazionale. Dopo una carriera da giramondo è arrivata la condanna per evasione fiscale.

Una carriera da attaccante navigato in giro per l’Europa, che ha fatto tappa anche in Serie A alla Roma, e una vita stravolta lontano dai campi da gioco. È stato uno dei pochi calciatori ad aver segnato con 7 maglie differenti in tutte le competizioni UEFA.

In giallorosso ha giocato un solo anno, ma è bastato per farlo restare nell’immaginario collettivo della piazza capitolina. Correva l’anno 2003 e la squadra giallorossa era guidata in panchina da Fabio Capello. Erano parecchi i reduci dallo scudetto del 2001 ancora a Trigoria, oltre alla stella di Antonio Cassano che duettava a meraviglia con Francesco Totti.

Attaccante che combinava una buona tecnica ad una spiccata velocità, riuscì da subito ad integrarsi con gli schemi offensivi dei giallorossi. Gol all’esordio, sia in campionato che in Coppa Uefa, per un bilancio finale che lo vide timbrare il cartellino in otto occasioni su 29 incontri disputati.

Non sono mancate disavventure fuori dal campo per l’attaccante classe ’79 nella capitale. Nella parte finale di stagione fu coinvolto in un maxi incidente fuori dai cancelli di Trigoria. Il tamponamento lo costrinse a saltare le ultime gare, mettendo di fatto la parola fine alla sua annata in giallorosso.

Dalla Roma alla Nazionale: condanna per evasione

Stiamo parlando del norvegese John Carew, attaccante arrivato alla Roma in prestito dal Valencia. In una sola stagione è rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi, nonostante il suo rendimento non sia sempre stato eccelso.

Nel 2013 l’attaccante scandinavo ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato, passando a svolgere il ruolo di attore. In Norvegia ha recitato in due pellicole, in una duettando anche con Angelina Jolie.

Evasione fiscale: 14 mesi a John Carew

All’epoca del Borussia Dortmund il prodigioso Erling Haaland dichiarò di ispirarsi al centravanti connazionale. Di recente il suo nome è però tornato alla ribalta della cronaca per una vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.

L’ex attaccante è stato condannato a 14 mesi per non aver pagato le tasse tra il 2017 ed il 2019. Per l’ex centravanti è arrivata anche una maximulta da 50mila euro da pagare.