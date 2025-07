FIORENTINA NEL DESTINO: Barça, Manchester, Spagna, ma al cuor non si comanda I VIOLA E BASTA, costi quel che costi

La Fiorentina è nel destino del calciatore. Dopo le esperienze al Barcellona e al Manchester City, passando per la Spagna, ecco il punto sul colpo viola.

Tutte le strade portano a…Firenze. Possiamo riadattare il proverbio dedicato alla capitale italiana parlando del calciomercato in entrata della Fiorentina. La squadra viola riparte dalla nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno per il tecnico ex Milan, già alla guida dei toscani dal 2017 al 2019.

Un vero e proprio ribaltone a sorpresa ha consegnato la panchina viola al tecnico emiliano. Il club guidato da Rocco Commisso aveva da poco prolungato il contratto a Raffaele Palladino. A distanza di neanche un mese dal prolungamento è arrivata però la rottura col club toscano, che ha portato l’ex Monza a presentare le dimissioni.

Il club gigliato ora si sta muovendo sul calciomercato estivo, che ha già regalato i primi rinforzi a Stefano Pioli. In difesa è arrivato Mattia Viti, prelevato in prestito dal Nizza. Anche a centrocampo i viola si sono rinforzato con l’acquisto di Jacopo Fazzini, costato 10 milioni di euro dal retrocesso Empoli.

In attesa di importanti sviluppi sul futuro di Moise Kean, reduce da una stagione da trascinatore, i toscani continuano a vagliare le occasioni in entrata.

Dopo Barcellona e City arriva la Fiorentina

Un nuovo rinforzo a centrocampo per Stefano Pioli potrebbe arrivare dal Parma, ed ha un doppio legame con la Fiorentina.

Stiamo parlando di Adrian Bernabé, 24 anni compiuti a maggio e reduce dalla sua prima stagione in Serie A. Lo spagnolo ha militato con Barcellona e Manchester City, prima finire in Emilia nel 2021. Lo scorso anno l’iberico è sceso in campo in 21 occasioni, siglando una rete in campionato.

La Fiorentina punta Bernabé: i costi dell’operazione

Nell’estate del 2024 vince l’Oro olimpico con la Spagna, una settimana prima di debuttare in Serie A proprio contro la Fiorentina. Custodisce poi gelosamente la maglia dell’ex viola Ribery, incontrato in Coppa Italia contro la Salernitana.

Il club viola per strapparlo agli emiliani dovrà versare una cifra che si avvicini alla richiesta di 20 milioni di euro. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, il duttile centrocampista avrebbe già dato il via libera totale al trasferimento a Firenze.