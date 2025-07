Dalla Colombia a… Shakira: Gasp freme per il suo GUERRIERO FUTSAL I Ma Massara deve darsi una mossa o glielo fregano

Gasperini ha scelto il prossimo rinforzo della Roma. Arriva dalla Colombia e ha un legame particolare con Shakira. Massara deve guardarsi le spalle dalla concorrenza.

Inizia a prendere forma la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Il tecnico ex Atalanta ha preso il posto di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. L’artefice dell’impresa Leicester la scorsa stagione è arrivato a Trigoria dopo l’esonero di Ivan Juric, che alla fine è stato scelto dagli orobici proprio come erede del Gasp.

Ranieri ha ereditato una squadra che lambiva la zona retrocessione e l’ha proiettata verso le zone nobili della classifica italiana. Il quinto posto finale raggiunto poche settimane fa ha certificato la bontà del lavoro del tecnico testaccino.

Dopo la qualificazione all’Europa League il tecnico ha confermato di lasciare la panchina del club, per entrare in società nelle vesti di consigliere della proprietà Friedkin. La prima grande manovra ha coinvolto proprio l’arrivo di Gasperini in panchina, ma non è stata l’unica novità.

I giallorossi hanno anche salutato Florent Ghisolfi dopo appena dodici mesi, riabbracciando Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. Il dirigente ex Milan è pronto a chiudere il primo colpo in entrata per la squadra giallorossa.

Un guerriero del futsal per Gasperini

Si vanno definendo i primi movimenti ufficiali in casa Roma, dopo la cessione di Tammy Abraham in Turchia è fatta per Leandro Paredes al Boca Juniors.

La cessione dell’ex Juventus apre le porte al primo rinforzo in mezzo al campo per Gasperini, ma Massara deve premere sull’acceleratore per non farsi superare dalla concorrenza. Il nome più caldo è quello di Richard Rios, dopo gli esordi nel futsal oggi in forza al Palmeiras.

Rinforzo colombiano per la Roma: quel legame con Shakira

Classe 2000, fa della duttilità in mezzo al campo uno dei suoi punti di forza. Gli esordi nel calcio a 5 gli garantiscono un’innata capacità di giocare nello stretto, oltre ad una resistenza fisica fuori dal comune. Non manca la concorrenza sul guerriero colombiano, anche Inter e Porto sono sulle sue tracce.

Curioso il legame che lo lega alla cantante connazionale Shakira. Sul web circola da tempo una fake news che vorrebbe il calciatore figlio della celebre voce sudamericana. Nulla più che una bufala, ma che divenne molto virale.