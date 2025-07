“Arriva qualcuno entro il 10 o no?” Sarri fuma dal nervoso I Stand by Lazio, Lotito non schioda e Formello sta riaprendo

Al netto delle rassicurazioni ricevute dalla Lazio Maurizio Sarri è sempre più nervoso. Il tecnico dovrà lavorare con la rosa attuale

Nonostante le apparenze e diffusa la sensazione di una ritrovata compattezza e di una sempre più consolidata unità d’intenti, il clima che si respira in casa Lazio non è certo dei migliori. La notizia shock del blocco totale del mercato in entrata ha sconvolto tutti, in particolare Maurizio Sarri.

Il presidente Claudio Lotito ha giurato al tecnico toscano di non essere ancora a conoscenza di uno scenario così catastrofico nel momento in cui il contratto tra le parti è stato siglato. Ora però l’impedimento assoluto di muoversi sta creando parecchio disagio in casa biancoceleste.

Tra l’altro anche se dovessero partire giocatori per cifre molto importanti non un solo centesimo potrebbe essere reinvestito. Insomma, un quadro devastante che non potrà non avere conseguenze pratiche.

La società ha rassicurato l’allenatore di Figline Valdarno quanto meno per ciò che riguarda le cessioni. I cosiddetti big della rosa non saranno venduti, l’organico dovrà essere snellito ma senza toccare i titolarissimi.

Lazio, è tutto fermo: Lotito non sa che fare

Le riunioni all’interno del centro sportivo di Formello si susseguono, ma senza alcun risultato. La Lazio non potrà operare in entrata almeno fino al prossimo autunno, quando forse potrebbe tesserare un calciatore svincolato.

Una volta preso atto di questa situazione tutt’altro che semplice l’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus ha deciso comunque di restare nella Capitale allontanando la tentazione avuta per un attimo di rassegnare le dimissioni. Alla fine ha prevalso l’affetto smisurato che Sarri prova per tutto l’ambiente laziale, soprattutto nei confronti dei tifosi.

Sarri, la decisione è definitiva nonostante tutto

Tra l’altro è ormai imminente l’inizio del ritiro estivo che per la prima volta si svolgerà all’interno del centro sportivo di Formello. Auronzo di Cadore, la ridente località alpina che era solita ospitare la Lazio durante l’estate, non è stata più presa in considerazione.

È ancora da capire quale sarà la reazione dei tifosi biancocelesti, a dir poco sconvolti da quanto accaduto in questa estate che somiglia sempre di più a un incubo dal quale sperano di svegliarsi prima possibile. Il programma degli allenamenti è stato fissato: Sarri da questo punto di vista ha le idee molto chiare. Vedremo cosa succederà.