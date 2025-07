“60 milioni non bastano!”: De Laurentiis tuona: OSIMHEN non si muove senza CLAUSOLA I E ora i giallorossi sono i più vicini di tutti

Il Napoli vuole imprimere un’ulteriore accelerazione al mercato con la cessione di Osimhen. De Laurentiis non accetta offerte al ribasso

Dopo aver perfezionato i primi colpi di un mercato che si annuncia a dir poco pirotecnico, il Napoli per pianificare al meglio la seconda parte della campagna acquisti promessa ad Antonio Conte ha bisogno di cedere il suo esubero più pregiato e costoso.

Stiamo alludendo a Victor Osimhen, il centravanti nigeriano reduce da una stagione da grande protagonista in Turchia tra le file del Galatasaray. Il bomber africano ha conquistato tutti anche nel Paese della mezza luna.

Grazie alla consueta valanga di gol realizzati tra campionato e coppe Osimhen ha visto addirittura apprezzarsi il costo del del suo cartellino che ad oggi non può essere inferiore a 70/75 milioni di euro.

Esattamente la cifra corrispondente alla clausola di rescissione inserita nel contratto del giocatore, una somma tutto sommato non spropositata ma che nessuno finora ha manifestato l’intenzione di pagare.

Osimhen ha deciso: il bomber vede solo giallorosso

Il futuro però nella testa e nel cuore del bomber nigeriano è tutto colorato di giallorosso. Potrebbe trattarsi della Roma la squadra in cui il protagonista dello scudetto del Napoli di due anni fa vuole proseguire la sua carriera.

In fondo il club del presidente Dan Friedkin è alla ricerca spasmodica di un centravanti di spessore in grado di togliere ad Artem Dovbyk la maglia da titolare per la prossima stagione. Gian Piero Gasperini sarebbe ovviamente felicissimo di poter allenare un attaccante a dir poco straordinario come Osimhen.

De Laurentiis tuona: “O pagano la clausola oppure Osimhen non si muove”

In realtà la squadra con la maglia giallorossa in cui l’ex gioiello del Lille sogna di giocare è proprio quella del Galatasaray, club che per riscattarlo a titolo definitivo ha già avanzato un’offerta di 60 milioni di euro. Poco, troppo poco per convincere De Laurentiis a cedere.

Il presidente del Napoli non intende mollare e ha già fatto sapere agli agenti del calciatore africano che dal suo punto di vista vale solo il pagamento dell’intera clausola rescissoria: se i ‘Leoni di Istanbul’ vogliono davvero Osimhen devono versare 75 milioni cash nelle casse del club campione d’Italia. Nei prossimi giorni potremmo assistere a una svolta di questa lunga ed estenuante trattativa: Conte freme per avere altri rinforzi che arriveranno grazie ai soldi della cessione di Osimhen.