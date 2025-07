“Vi paghiamo la clausola: non potete rifiutarvi”: Osimhen, matassa sbrogliata I Ora De Laurentiis incassa quello che voleva

Sembra prossima alla conclusione la vicenda legata al futuro di Osimhen: un club è infatti pronto a pagare la clausola di 75 milioni di euro

Alla fine la pervicacia e la tenacia di Aurelio De Laurentiis hanno portato i frutti sperati. Il presidente del Napoli non ha mai ceduto a pressioni di alcun tipo: Victor Osimhen non lascerà il club campione d’Italia tramite una trattativa ma solo attraverso il pagamento dell’intera clausola rescissoria.

Il centravanti nigeriano porterà dunque nelle casse del club la bellezza di 75 milioni di euro, non un centesimo in meno. Sfuma così il sogno di alcuni grandi club, Juventus in testa, di acquistare il fortissimo centravanti africano spuntando un prezzo più vantaggioso.

I bianconeri si sono dovuti arrendere di fronte alla feroce determinazione del Napoli che non ha ceduto di un millimetro. Il direttore generale Damien Comolli sperava di formare un attacco stellare composto da Jonathan David e Osimhen, ma dovrà cambiare obiettivo.

Alla fine lo stesso calciatore esce più che soddisfatto da questa vicenda: il protagonista principale dello scudetto azzurro del 2023 ha infatti ottenuto proprio ciò che desiderava. E il Napoli adesso può accelerare nuovamente sul mercato in entrata.

Osimhen, l’addio è con la clausola: De Laurentiis se la ride

A spuntarla per l’acquisto di Osimhen sono i turchi del Galatasaray, il potente e ricchissimo club di Istanbul che sogna di costruire una squadra in grado di contendere la Champions League alle tradizionali grandi d’Europa.

Il bomber nigeriano la scorsa stagione aveva giocato in prestito proprio tra le file dei ‘Leoni di Istanbul‘ prendendo la decisione di trasferirsi in Turchia a titolo definitivo. I 37 gol realizzati in 41 partite hanno convinto i dirigenti del Galatasaray a realizzare il super investimento.

Napoli, ora il mercato riparte di slancio

Una volta trovata l’intesa sulla spalmatura dei 75 milioni della clausola Victor Osimhen diventerà a tutti gli effetti un giocatore del club campione di Turchia e il Napoli potrà finalmente chiudere alcune trattative imbastite da tempo.

Il direttore sportivo Manna potrà stringere i tempi per Beukema, Ndoye e forse per il centravanti tanto atteso, soprattutto da Antonio Conte. Il ballottaggio è tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, con il primo che grazie all’incasso dei 75 milioni della clausola di Osimhen torna in pole position. Il Napoli sogna in grande, grazie ad Osimhen.