“Ora datemi delle spiegazioni”: Chivu è una furia e convoca la dirigenza I “Ditemi quanto spenderete davvero”

Terminata l’avventura al Mondiale per Club in casa Inter si torna a pensare al mercato. Cristian Chivu chiede rinforzi e scuote la dirigenza

Un mercato da aggredire con le casse piene e le idee chiare sul rafforzamento della squadra. Conclusa un po’ prima del previsto l’avventura al Mondiale per Club in casa Inter si torna a pensare esclusivamente al mercato.

L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è duplice: da un lato accrescere il tasso tecnico della rosa, peraltro già molto alto; dall’altro se possibile ringiovanire un organico che in alcuni elementi è un po’ avanti negli anni.

Per questo motivo nelle ultime ore a Milano è andato in scena un vertice di mercato al quale hanno preso parte il nuovo tecnico Cristian Chivu e lo stato maggiore dell’Inter al completo. Un meeting necessario a fare chiarezza sugli obiettivi da centrare in questa sessione estiva.

Il presidente Beppe Marotta ha illustrato all’ex difensore nerazzurro i programmi della società per la prossima stagione, programmi che a quanto pare il giovane allenatore rumeno ha approvato solo in parte.

Chivu, c’è tensione con la dirigenza: ecco perché

Il principale motivo di contrasto, se non addirittura di scontro, ha riguardato la cessione possibile di Yann Aurel Bisseck. Il 24enne difensore tedesco arrivato a Milano nell’estate del 2023 ha disputato una buonissima stagione evidenziando una crescita consistente da tutti i punti di vista.

L’Inter vuole accontentare Chivu con l’acquisto di Giovanni Leoni, il giovanissimo difensore esploso nel Parma proprio grazie al tecnico rumeno. Marotta e Ausilio hanno però fatto presente che per investire i 30 milioni di euro richiesti dal club ducale è necessario sacrificare proprio Bisseck.

Inter, nessun problema a centrocampo e in attacco

Idee molto più condivise negli altri reparti della squadra: a centrocampo tutto ruota intorno ad Hakan Calhanoglu per il quale si attende l’offerta del Galatasaray. Il regista turco vuole tornare in patria ma anche in questo caso l’Inter per liberarlo pretende non meno di 25/30 milioni di euro. Altri giocatori sacrificabili rispondono ai nomi di Stankovic, Sebastiano Esposito, Valentin Carboni e lo stesso Asllani.

Con i soldi incassati da tutte queste uscite Marotta e Ausilio daranno l’assalto a due pezzi da novanta: per il centrocampo l’obiettivo è Ederson dell’Atalanta, mentre in attacco ci sarà spazio per un giocatore di talento, un calciatore in grado di saltare l’uomo e di illuminare il gioco con classe e imprevedibilità,