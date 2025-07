“Non potevo farlo”: pazzesco, Sarri fa dietrofront e ammette tutto I Ribaltone in casa Lazio dopo che è venuto tutto a galla

Clamorose dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri che spengono le polemiche deflagrate in seguito al blocco del mercato per la Lazio

Non si spegne la tensione in casa Lazio. Il club capitolino è sempre più travolto dalle polemiche innescatesi in seguito e a causa del blocco totale sul mercato imposto dalla Federcalcio a causa della violazione contestuale di tre parametri economici ben precisi.

Il presidente Claudio Lotito non è riuscito finora a trovare una soluzione in grado di dare respiro alle casse della società consentendo alla società di operare in sede di campagna acquisti. Stando così le cose fino a gennaio 2026 la Lazio non potrà aggiungere alcun elemento nuovo in rosa.

Uno scenario tutt’altro che idilliaco che ha scatenato la rabbiosa contestazione della stragrande maggioranza dei tifosi biancocelesti, a dir poco sconvolti da un evento più unico che raro nella storia della società capitolina e dello stesso calcio italiano.

Ciò detto, alla fine nonostante la tempesta perfetta Maurizio Sarri ha deciso di restare alla guida della Lazio. È stato proprio il tecnico di Figline Valdarno ad allontanare le tante inquietudini legate a un suo possibile e clamoroso addio.

La retromarcia di Sarri scuote la Lazio

“Sono tornato perché il percorso non era stato completato e non potevo lasciare il popolo laziale nel momento in cui ha un problema“. Le parole pronunciate dall’ex allenatore di Napoli e Juventus nel corso di una serata evento non più tardi di 48 ore fa hanno restituito un briciolo di serenità e ottimismo ai tifosi biancocelesti.

“Mi ero dimesso perché avevo problemi personali, non mi consentivano di affrontare i problemi del calcio per cui non riuscivo a dare quello che volevo dare. Adesso invece so di poterlo dare“. Alcuni gravi lutti in famiglia, in particolare la scomparsa della madre, lo spinsero a lasciare la Lazio ormai più di un anno fa.

Sarri, la riflessione più amara: tifosi sconvolti

“Nei primi mesi di disoccupazione – ha concluso Sarri – non mi sono occupato di calcio assolutamente, negli ultimi due-tre ho visto 1.000 partite e 1.000 giocatori. Purtroppo però ci ritroviamo con il mercato bloccato“.

L’ultima amara riflessione fotografa alla perfezione il momento vissuto dal club capitolino: Sarri sa bene di non poter cambiare nulla dell’organico a sua disposizione ma è altrettanto consapevole che alcuni dei calciatori attualmente in rosa possiedono importanti margini di miglioramento. Servirà un’impresa titanica, niente che possa spaventarlo.