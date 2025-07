INTER, EDERSON È TUO: 100 milioni e Chivu si rasserena subito I Marotta chiude, i dettagli

Ederson è l’obiettivo numero uno del mercato dell’Inter. L’Atalanta però è disposta a cedere il brasiliano solo a fronte di una super offerta

Esaurita la prima fase di questo mercato estivo l’Inter vuole stringere i tempi per regalare a Cristian Chivu altri rinforzi di alto livello, tra i quali il miglior centrocampista dell’ultima Serie A. Una missione più che possibile grazie a una ritrovata solidità economica e a un aumento esponenziale delle risorse.

Tra i ricchi introiti garantiti dall’ingresso in finale di Champions League e una crescita complessiva dei ricavi il club meneghino può permettersi per la prima volta dopo quattro anni, di chiudere la campagna acquisti con il segno meno.

Un passivo di mercato tra entrate e uscite che consente alla società nerazzurra di avere dei margini di manovra decisamente superiori rispetto al passato e di puntare con decisione un obiettivo di altissimo livello.

Fino a un anno fa il nome di Ederson non era neanche accostabile a quello dell’Inter, soprattutto a causa del costo proibitivo del cartellino. Non è un mistero che l’Atalanta per cedere il suo gioiello pretenda non meno di 55 milioni di euro.

Inter, ora Ederson è un obiettivo concreto

Una cifra che in questa estate di mercato non spaventa nessuno dalle parti di Viale della Liberazione. Per riuscire a lanciare l’assalto decisivo al centrocampista brasiliano il presidente Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno già pronto un piano ben definito.

Qualche cessione eccellente finanzierà in buona parte l’acquisto di Ederson: dalle possibili se non addirittura probabili partenze di Hakan Calhanoglu e Asllani passando per Stankovic e forse per Denzel Dumfries l’Inter troverebbe le risorse necessarie a piazzare la mossa decisiva.

Ederson e non solo, i piani ambiziosi dell’Inter

Quello di Ederson non sarà l’unico grande colpo che Marotta metterà a segno nei prossimi 50 giorni di campagna acquisti e cessioni. Il presidente nerazzurro vuole infatti consegnare a Cristian Chivu un giocatore offensivo in grado di regalare un tocco di classe e imprevedibilità in più all’attacco interista.

In questo momento non c’è un profilo in netto vantaggio sugli altri, ma la sensazione è che il presidente dell’Inter riuscirà prima o poi ad estrarre il classico coniglio dal cilindro. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, anche perché la società non vuole far passare molto tempo per completare l’organico.