INSIGNE ALLA LAZIO: “Io con Sarri, un onore. E sulla Nazionale…”

Lorenzo Insigne torna a giocare in Serie A. L’ex capitano del Napoli ha rescisso con il Toronto e sogna di lavorare con Maurizio Sarri

Al netto di un contratto quanto mai vantaggioso sul piano strettamente economico, l’avventura di Lorenzo Insigne in Canada tra le file del Toronto non ha regalato le soddisfazioni che l’ex capitano del Napoli sognava di ottenere.

Dopo tre anni trascorsi in Nord America l’attaccante partenopeo ha deciso di fare ritorno in Italia nella speranza di trovare un ingaggio in una squadra importante del calcio continentale, magari proprio in Serie A.

Insigne ha da poco compiuto 34 anni ma non ha la minima voglia di fare alcun passo indietro, tutt’altro. È sua ferma intenzione rilanciarsi ad alti livelli e riaccendere il sogno mai abbandonato di una convocazione in Nazionale.

“Con Gattuso ho un rapporto bellissimo – ha dichiarato nel corso di una lunga intervista concessa a il ‘Messaggero‘ – , spero di riuscire a convincerlo a concedermi una nuova chance in azzurro. Sarebbe fantastico riconquistare spazio con l’Italia, vorrei tanto dare il mio contributo alla qualificazione ai Mondiali”.

Insigne, dopo l’azzurro arriva il biancoceleste?

Carico a mille, entusiasta e determinato a tornare sul palcoscenico del calcio che conta. Un’opportunità potrebbe arrivare da Roma, sponda Lazio, dov’è tornato ad allenare il suo antico maestro Maurizio Sarri.

“Di mercato non so nulla, dico la verità. Se ne occupa il mio agente e lui, fino a quando non ha qualcosa di concreto in mano, non mi fa mai sapere. E per ora non mi ha detto proprio niente. Per adesso aspettiamo ma l la priorità è rimanere qui: ho una voglia matta di tornare a giocare in Europa“.

Insigne e un futuro nella Capitale? C’è un problema

L’ostacolo principale a un suo approdo in biancoceleste è la Lazio stessa: il club capitolino ha avuto lo stop sul mercato a causa del mancato rispetto di tre parametri economici e in questa sessione estiva non può fare acquisti. A partire dal prossimo autunno potrebbe in teoria ingaggiare giocatori svincolati. “La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa. Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore“.

Un messaggio esplicito rivolto proprio al tecnico di Figline Valdarno. “Parlo così perché io apprezzo il mister come persona e come allenatore. Sono stato bene con lui. E nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere. La scelta migliore solamente in questo modo la puoi fare”.