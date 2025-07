CLAMOROSO, HA RIFIUTATO IL BARCELLONA: “Questa è casa mia, è qui che voglio stare” I Rinnovo per DIECI ANNI: solo TOTTI ha fatto altrettanto

Rifiuto clamoroso nei confronti del Barcellona e retromarcia ufficiale. Saltata la cessione è arrivato il rinnovo di contratto per altri dieci anni.

Di rifiuti eccellenti è zeppa la storia del calciomercato. Fece scalpore il no di Francesco Totti al Real Madrid nei primi anni 2000. Al tempo il club guidato da Florentino Perez amava collezionare giocatori ‘galacticos’, ed il capitano della Roma era in cima alla lista dei Blancos.

Il numero 10 giallorosso decise però di non barattare l’amore incondizionato della propria città e dei suoi tifosi. Il trasferimento al Real Madrid saltò, nonostante la possibilità di vincere diversi trofei e magari aspirare al Pallone d’oro.

Da un capitano all’altro, negli stessi anni il Real Madrid fu ad un passo da Javier Zanetti. Il difensore argentino scelse poi di non tradire l’Inter, chiudendo la carriera in nerazzurro come uno dei giocatori più amati di sempre. E nei giorni scorsi la storia si è ripetuta nella Liga spagnola.

Sembrava tutto pronto per un clamoroso cambio di casacca nel campionato iberico, tanto che i tifosi dell’altra squadra coinvolta avevano anche contestato il calciatore in città.

Dietrofront clamoroso e Barcellona rifiutato

Ha fatto rumore la retromarcia a sorpresa che ha lasciato il Barcellona di Hansi Flick a mani vuote nella corsa ad uno dei talenti più cristallini del campionato spagnolo.

Questa sessione estiva sembrava quella giusta per arrivare alla fumata bianca con il club catalano, ma è tutto naufragato a stretto giro di posta. Quando si attendevano solo visite mediche e firma, è arrivato un rinnovo di contratto che ha del clamoroso.

Barcellona: No Grazie, Nico Williams sorprende tuttiù

Parliamo dell’attaccante Nico Williams, classe 2002, cresciuto nell’Athletic Bilbao. Il talento nato a Pamplona, si è laureato campione d’Europa con la Spagna nel 2024. Sembrava una formalità il suo passaggio al Barcellona in questa estate, poi è arrivato l’annuncio ufficiale che ha completamente stravolto i piani.

L’attaccante ha infatti rinnovato fino al 2035 il contratto che lo legava al club basco. La clausola rescissoria è di conseguenza quasi raddoppiata, passando da 58 a 100 milioni di euro. I tifosi dell’Athletic lo avevano già bollato come traditore, ma il destino ha scritto un’altra storia per il talentuoso attaccante.