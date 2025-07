“Tu sarai capitano: tu il vice, e scordati il mercato. Resti qui”: il mister detta le regole e chiude le voci I I due fuoriclasse non si muovono da dove stanno

Doppia investitura e chiusura dei giochi per quel che riguarda la sessione di calciomercato estivo. Il nuovo mister blinda i suoi due talenti.

Si accendono gli scenari del calciomercato estivo in tutta la Serie A. Nelle ultime settimane ci sono stati tantissimi cambi in panchina, che dal vertice ai bassifondi, hanno coinvolto gran parte delle squadre nella massima serie italiana.

Basti pensare che solo il Napoli ha confermato Antonio Conte tra le prime otto squadre classificate in Serie A lo scorso anno, oltre alla Juve che però ha esonerato Thiago Motta a stagione in corso. Nuove panchine che portano anche rinnovate speranze per i tifosi sul calciomercato estivo. I campioni d’Italia si sono già mossi con determinazione in questa prima fase.

Il Napoli si è assicurato le prestazioni di Kevin De Bruyne, che ha lasciato il Manchester City in scadenza di contratto dopo dieci anni in cui ha vinto praticamente tutto. Non è restata a guardare la Juventus di Igor Tudor che ha preso a parametro zero il bomber Jonathan David, che è esploso nel Lille ed era seguito da mezza Europa.

Il Milan ha acquistato con la stessa modalità l’esperto Modric a centrocampo, mentre lato Inter l’ultimo rinforzo ufficiale è l’attaccante Bonny prelevato dal Parma. In attesa delle prime mosse delle concorrenti, c’è da registrare una svolta importante nel campionato italiano.

Doppia chiusura dei giochi: ecco il capitano e il vice

Tornando alle vicende di casa rossonera, nelle scorse ore c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese torna sulla panchina del Diavolo ad undici anni dall’ultima esperienza e vuole risollevare le sorti del club rossonero.

Maignan e Leao blindati da Allegri

Nel corso del primo appuntamento con la stampa il tecnico rossonero ha confermato la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita. Oltre a svelare i ruoli di due calciatori che nelle scorse settimane sembravano pronti a lasciare Milanello.

Allegri ha blindato Mike Maignan e Rafa Leao, indicandoli rispettivamente come capitano e vice del Milan del futuro. Ecco le parole in conferenza del tecnico ex Juventus: “Maignan sarà capitano, è un giocatore importante e uno dei migliori in Europa. Leao è un giocatore straordinario e sicuramente quest’anno farà una grande stagione.”